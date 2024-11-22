Управа района Ласнамяэ призывает жителей выбрать мотив для рождественской открытки района

„Третий год подряд мы проводим конкурс на лучшую рождественскую открытку, и второй год подряд предлагаем жителям принять участие в выборе подходящего для открытки рождественского мотива. Первичный выбор был уже сделан комиссией – в этом году на голосование вынесено восемь работ. Жителей мы просим проголосовать за ту, которая им больше всего нравится. Набравшая наибольшее количество голосов работа послужит мотивом для создания рождественской открытки нашего района в этом году“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Конкурс детского рисунка „Зима в Ласнамяэ“ был объявлен управой района Ласнамяэ с целью найти мотив для рождественской открытки управы этого года. Участие в конкурсе могли принять как дети, проживающие в Ласнамяэ, так и малыши из других районов, которые посещают детский сад в Ласнамяэ.

Из представленных на конкурс рисунков комиссия отобрала восемь работ, окончательный выбор предстоит сделать жителям района на голосовании, которое проходит с 22 по 29 ноября 2024 года. Выбрать мотив для рождественской открытки района можно по ссылке https://forms.gle/FyjTdBqBsnmD2Y5R6. Всего на конкурс было представлено 68 работ.

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