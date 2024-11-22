ФОТО | Даже бывший возлюбленный пришел! Смотрите, как прошла презентация новой книги Сильвии Ильвес

Только что вышедшая в издательстве JES книга „Я, Сильвия“ - это книга, в которой виолончелистка Сильвия Ильвес впервые рассказывает о своей жизни с прямой откровенностью и честностью. Йеспер Парве, исполнительный директор издательства JES, пообещал, что это будет одна из самых смелых и честных книг года.

Отрывок из книги можно прочитать здесь. Сама Сильвия описала книгу следующим образом:

„Если вы придете сегодня на мой концерт, то увидите на сцене не просто женщину с виолончелью. Вы увидите девочку из прекрасной музыкальной семьи, полного страданий и боли, девушку, которая сбежала из дома и позволила незнакомым мужчинам подло себя использовать. Вы увидите молодую женщину, которая больше всего на свете хотела выйти замуж и создать семью. А внутри той же молодой женщины вы увидите мать, которая взяла на руки своих двоих детей и вышла из ставших насильственными отношений. Вы увидите женщину, которая надеялась найти счастье в объятиях миллионера, но предпочла деньгам чувство собственного достоинства. Как и женщину, которая мечтала о семейной жизни с домом, детьми и животными, но упустила все это. И все это - внутри женщины, которая любила так сильно, что разрушала все на своем пути.

Если вы видите, как я страстно играю на виолончели на сцене, знайте, что эта страсть - результат всех переживаний, которые я прожила и испытала. Это огонь, в котором ярость и любовь вместе.

Так что любите меня или ненавидьте, но это я. Я, Сильвия!“

О выходе книги Сильвия Ильвес объявила в социальных сетях в сентябре. „Да, это правда!“ - написала она в Instagram, пояснив, что полгода назад заключила сделку с Йеспером Парве. „Моя первая книга будет опубликована в его издательстве 21 ноября 2024 года! Автобиографическая! Контракт был подписан сегодня, сам процесс начался несколько месяцев назад“, - написала она в посте.