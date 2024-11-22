Эстонские медиакомпании объявили о начале сотрудничества с Netflix

Цель сотрудничества с американской стриминговой платформой Netflix – охватить как можно большую аудиторию.

Советник по аудиовизуальным вопросам и цифровой культуре Карло Функ отметил, что сотрудничество Netflix с местными медиакомпаниями не стало неожиданностью. Вопрос лишь в том, сможет ли это сотрудничество перерасти в нечто более масштабное.

„Известно, что Netflix любит выходить на рынок с подобными комплексными услугами: они ищут местных партнеров и тем самым увеличивают свою аудиторию. Следующие шаги – изучение рынка. Если собранная информация покажет рентабельность, они начинают поддерживать местные сериалы. Если и это покажется им эффективным, они начинают работать на месте: запускают производство контента и открывают свои бизнес-подразделения“, – пояснил Функ.

Клиентская база Netflix составляет более 300 миллионов зрителей по всему миру, и их аудитория продолжает расти.

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