Эстонская модель и бизнесвумен Беатриче снова влюблена и не исключает седьмой по счету брак: „Жизнь коротка!“

Новый избранник Беатриче - Рюнно Матиесен (51), которого, по ее словам, она знает с 1998 года. Их встреча сейчас, после стольких лет, была любовью с первого взгляда. На вопрос, как долго они вместе, Беатриче отвечает, что совсем немного. Пара не посчитала нужным ходить на прогулки, в театр или кино, чтобы узнать друг друга - они сразу же съехались.

На вопрос, не собирается ли она выйти замуж в седьмой раз, Беатриче отвечает: „Почему бы и нет, жизнь коротка!“.

На самом деле ее брак с Рюнно уже можно считать восьмым для Беатрис. „Я была официально замужем пять раз и дважды венчалась в церкви“, - добавляет Беатриче.

Из красочной истории отношений Беатриче известно, что когда-то она была обвенчана в церкви за Раулем Андрессоном. Кто был тот другой счастливый мужчина, которому Беатриче поклялась в вечной верности перед алтарем в церкви, дама не уточняет.

Беатриче представляет Рюнно как предпринимателя. Однако в Krediidiinfo нет ни одной компании на его имя, но в интернет-архивах можно найти информацию о том, что ранее Рюнно был связан с ныне несуществующей компанией Rocca al Mare Ehitus OÜ.

В ранней юности Беатриче была замужем за еврейским предпринимателем, эмигрировавшим из Эстонии в Израиль в начале 90-х годов. Затем Беатриче вышла замуж за бизнесмена Олега Белокрылова. Тюремное заключение Олега поставило точку на их союзе. Еще будучи официально замужем за заключенным Белокрыловым, Беатриче сошлась с предпринимателем Раулем Андрессоном - пара обвенчалась в церкви. После развода с Олегом Белокрыловым и расставания с Раулем Андрессоном Беатриче вышла замуж за диджея Прийта Куузика. Этот союз не остался для нее последним. Чуть более десяти лет назад Беатриче вышла замуж за художника Эда Лабецки, с которым они расстались в октябре 2020 года. Летом 2022 года Беатриче вышла замуж за своего последнего мужа Лаура Лая, но 25 апреля 2024 года они развелись.

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