"Меня учили защищать слабых!“ Дима Зицер - об учебе, мотивации детей и переходе на эстонский язык обучения

Я могу со всей ответственностью сказать, что дети учатся очень быстро. Вот они и заучивают такой урок, что лучше ничего не спрашивать, лучше не быть любопытным. Общество, а иногда, к сожалению, и близкие, предпочитают, чтобы я не был любопытным. Так думает ребенок.

– Я напомню, как бьют по рукам. „Подожди, не задавай пока вопросы, мне сейчас не до тебя“, „Давай на эту тему мы поговорим, когда ты немножко вырастешь“, „Ну зачем тебе это надо, я же уже сто раз говорила…“, „Вот когда пойдешь в школу, там тебя научат“… Знакомые фразы?

Так как мы умудрились сделать так, что человеку, например, в 7 лет, вдруг все стало неинтересно? Ко мне приходят родители со словами: „Вот, ребенка ничего не интересует!“ И опять же я спрашиваю: как вам это удалось?! Для того чтобы ребенок разучился учиться, его долго-долго нужно бить по рукам.

Представляете, человек родился уже любопытным, ему было интересно абсолютно все, он старался все исследовать. Человек рождается, и в эту секунду начинает учиться. Более того, он учится страстно и с увлечением. Ребенок хочет пальчиком залезть в любую дырочку, лизнуть любой предмет. Он прекрасно изучает закон всемирного тяготения, когда его игрушки летят из кроватки. И многие мамы знают, что порой это происходит беспрерывно. Ребенок кидает игрушку, мама поднимает, ребенок опять кидает, мама поднимает. Вам кажется, что он дурачок какой-то? Нет. Он просто учится. И учится не останавливаясь.

Хорошо, я тоже взрослый, поэтому сформулирую по-другому: никого не было рядом, кроме нас. Кроме взрослых.

– У меня встречный вопрос: „А как вам удалось его отучить? Как у вас это получилось? Ведь, кроме вас, никого с ним рядом не было“.

„МК-Эстония“ побывала на открытой встрече в клубе „Кардис“, которая прошла в Таллинне. Эмоции в зале просто кипели, и люди активно задавали вопросы специалисту по необычной педагогике. Вот о чем говорили со специалистом жители Эстонии.

Дима Зицер любит ставить аудиторию в тупик, предлагая человеку самому ответить на заданный вопрос. Он очень эмоционален, активно задает публике встречные вопросы, вовлекая ее в интересную дискуссию.

Ну и что? Вы так говорите, потому что ближе к смерти? Или почему? Неужели все это делает вас выше или умнее? Ну только если образованнее. И то отчасти. Поэтому второй пункт педагогики – это личностное отношение. Учитель – это не статус, а профессия.

Или: „Откуда тебе знать, что такое хорошо и что такое плохо? Вот у меня и опыт такой-то, и образование…“

– Да, дети действительно нуждаются в нашей опеке и зависимы от нас. Но делает ли их это менее личностными и значимыми, чем мы сами? Согласитесь, большой соблазн ответить „да“. Сразу в памяти всплывает фраза: „Вот ты сначала поживи с мое, а потом будешь рассказывать, как надо“.

Так говорят все дискриминаторы о дискриминируемых. Дискриминаторы думают, что все глупее их. Сейчас современная школа построена так, что учитель имеет власть: учитель может продавить и может заставить. Это очень плохо.

– У меня для вас есть очень важное сообщение. В любом возрасте, даже самом маленьком, ребенок отлично знает, что он хочет. Знает не хуже, чем мы с вами. И вы сейчас говорите то, что 150 лет назад мужики говорили про женщин: она не понимает, что ей надо.

– А если ребенок еще маленький? Как он может понять, что ему надо? Он же еще многого не знает.

Если мы говорим о мотивировании, есть только один верный и вечный способ. И это касается не только детей. Любой человек будет замотивирован, если твердо знает, зачем это ему нужно. И задача учителя, если мы говорим о школе, – сделать так, чтобы ребенок сам об этом рассказал. Это и есть современная педагогика.

– Только не манипуляциями и насилием. „Я могу унизить тебя, отобрав то, что ты любишь…“ Это насилие. „Я могу подкупить тебя. Если будешь хорошо учиться, то я куплю тебе что-то. Я сделаю из тебя немного проститутку – продай мне свое время и свой интерес“. И так далее. Это манипуляции.

А потом вдруг взрослые спрашивают: а почему ребенок не хочет учиться? Учеба – это самый интересный процесс на свете, это я вам точно скажу. И если человека не разучать учиться, не запрещать учиться, то он и продолжит учиться с удовольствием.

Я объясню, как это относится к школе. Я абсолютно уверен, что в случае с мужем и женой если не 100% мужей, то точно 99% скажут: уходи с такой работы. При этом, к моему огромному сожалению, если к родителям приходит ребенок и говорит, что ему плохо в школе, то очень большой процент взрослых отвечает: ничего не поделаешь, мы все через это проходили.

Приведу жесткий пример. Приходит жена к мужу после работы и говорит: „Слушай, я испытываю на себе сексуальное приставание начальника“. А семья живет в маленьком городе, и другой работы нет. Муж ей отвечает: „Другой работы нет, нужно потерпеть“. Это же не нормально.

А в идеале – создать свою школу. Вы скажете – невозможно? Я отвечу: все возможно. Особенно если мы говорим про Эстонию. Здесь огромная вариативность при автономии школ.

– Практически все дети ходят в те школы, которые для них выбрали родители. Это неправильно. Сейчас вы можете сказать: „А если нет школы, в которой ему хорошо?“ Можно учить дома. Бывает домашнее обучение или семейная форма обучения.

Я сейчас приведу пример, и вы поймете. Родители выбирают ребенку школу, в которой, на минуточку, он проводит очень много времени. А ему там плохо. Ему там не нравится. Так если вы любите ребенка, зачем вы это для него сделали? Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите помочь ребенку, вы должны сделать его жизнь комфортнее.

Мы можем помочь своим детям, постаравшись сделать их жизнь добрее, ярче, красивее, интереснее. Их жизнь, а не свою. Это ключевое.

Пример: мама говорит ребенку: „Тебе не идет эта кофточка. Сними!“ Или: „Надень шапку. Холодно“. И мама в этот момент не обращает внимания на то, что ребенок стоит весь потный и красный, и ему совсем не хочется надевать шапку. Но мать в этот момент, как ей кажется, проявляет заботу.

– Мы любим своих детей. Это правда. Мы заботимся о них. Но забота заботе – рознь.

Да, в наше время не было современных гаджетов. У нас не было выбора. А у сегодняшних детей он есть. Я могу сказать, что самая интересная тема для изучения для каждого человека – это он сам. Поэтому, как у учителя, у меня есть только одна тема, чтобы объединить всех учеников – это сам ученик. Каждый по отдельности. То есть учебный процесс должен проходить через каждого. У каждого из нас есть гибкие навыки.

Мне тут привели пример, что изучение таблицы умножения – первый шаг к умножению в столбик. Я согласен. Но опять же вопрос: „Зачем?“ Зачем мальчику, например, в 12 лет умножать в столбик, если у него в кармане лежит телефон?

Заметьте, я не говорю, что ее учить не надо. Я задаюсь вопросом „Зачем?“

Еще один вопрос: вы считаете, что таблица умножения нужна? Тогда умножьте 14 на 276 в уме. Мало кто может быстро умножить эти числа. Так зачем, спрашивается, таблица умножения? Или таблица умножения – только от 9 до 9?

Вот вы помните формулу производства серной кислоты? Нет? А вы это проходили в девятом классе, между прочим. Лично я ее помню только потому, что мне этот билет достался на экзамене. Вопрос: почему мы ее не помним? Ведь это было так важно. Или нет? Зачем мы вообще ее учили?

– Суть учебного процесса – в том, что человек развивает себя. В школу нужно ходить для того, чтобы познавать себя и познавать мир вокруг себя, учиться строить связи между собой и миром. Школа не равно знания.

Что касается манипулирования, то тут я и согласен, и не согласен одновременно. Скажите, а кто детей научил манипулировать? Я отвечу: всему тому, что делают дети, они научились у взрослых. Ведь очень удобно считать, что сам я – ангел во плоти, а у меня вырос непонятно кто. Это неправда. Манипулировать человеком могут научить только мама с папой.

– Меня просто в детстве учили защищать слабых. Да и вас, наверное, тоже.

– Если ребенок и родитель по-разному видят ситуацию, к кому вы больше прислушаетесь? Ведь среди детей тоже встречаются манипуляторы.

Поэтому мы не должны ребенка постоянно „ловить“ на то, что у него может отключиться телефон.

Часто мне говорят: телефон может отключиться, и что тогда? Ох, как я „люблю“ этот аргумент! Сразу представляется картина: на улице зима, ночь. Ты идешь, и вдруг попал в лес. Там ты, естественно, заблудился. С неба начали падать камни, а из берлоги вылез медведь, и именно в эту секунду тебе нужно умножить 15 на 32. Ну серьезно?!

И сидит ребенок, думает: „Учитель, почему я должен тебя слушать? Я эту информацию секунд за 40 в телефоне найду“.

– Приведу пример, на котором объясню. Начинается урок. Учитель выходит к доске со словами: „Так, тишина в классе! Внимание!“ И еще стучит по столу на всякий случай.

К сожалению, это – очередная взрослая неправда. Поэтому самое важное – понять, что происходит вокруг меня, и как устроен мир здесь и сейчас.

Часто учителя говорят: „Нужно знать таблицу умножения, чтобы считать деньги“. Я на это отвечаю: „Пусть у вас будет столько денег, чтобы их можно было посчитать, используя только таблицу умножения“.

Но время идет. И сейчас мы, в отличие от людей XIX века, не знаем, что будет с нами послезавтра. А если дети не знают, что будет послезавтра, то мы должны научить их ориентироваться в текущей ситуации. И это превращается в намного более принципиальную вещь, чем изучение таблицы умножения.

Вспомнить хотя бы советскую школу, которая была устроена по немецкой системе. Немецкая система – это совершенно закрытая история. И я ее не ругаю. В то время просто очень быстро нужно было обучить огромное количество человек прикладным вещам, таким, как таблица умножения и счет в столбик.

О том, что такое жесткие навыки, мы уже поговорили. Это, грубо говоря, пресловутые таблица умножения и формула производства серной кислоты. Это то, что нам как будто нужно выучить. На таких жестких навыках школа стояла очень долго, с конца XIX века уж точно.

– В современной педагогике принято делить так называемые знания на hard skills и soft skills. То есть на жесткие навыки и гибкие навыки.

„Ну пока еще не отключался, пап. Да и у тебя не отключался“, – так он ответит. И будет прав. Поэтому это – не аргумент. То есть это – аргумент, но подобный тому, что, мол, если ты таблицу умножения не выучишь, то у тебя будет неблагополучная жизнь.

Поэтому, вы уж простите меня, в тот момент, когда у ребенка в кармане лежит телефон, очень сложно убедить его, что телефон может отключиться. Ну хорошо, допустим, что он все же отключился. Можно же взять зарядку у друга и зарядить. Но все же, согласитесь, что это какая-то очень странная гипотетическая ситуация, что именно в тот момент, когда у меня отключится телефон, мне жизненно необходимо будет посчитать в столбик.

Учебу нужно пропускать через себя

– Но есть же какие-то общепринятые программы обучения. Классика, в конце концов. Как это можно совместить со „здесь и сейчас“?

– Расскажу один случай. Это было давно, но телефоны у детей в то время уже были. И я проводил урок по Оскару Уайльду. Думаю, с чего начать… Может, „Портрет Дориана Грея“, или „Мальчик-Звезда“? Короче, не знаю, что делать.

Потом говорю детям: „Так, достаньте все быстренько телефончики и откройте первую ссылку на Оскара Уайльда“. И они нашли все разное.

И мне просто и в голову бы не пришло построить урок так, как дети мне в этот момент подсказали! Потому что даже если вы сейчас погуглите, то Google выдаст портрет Оскара Уайльда, где он сидит весь в мехах. И мы с детьми поговорили и про начало века, и про декаданс, и про романтизм, и про то, что сейчас происходит с культурой…И я вам слово даю, что сам я этого не смог бы сделать.

Безусловно, я педагог, и я обладаю этими знаниями, мои педагогические инструменты – в порядке. Но в ту секунду, когда это шло именно от детей, получилась совершенно потрясающая история.

Могу привести еще один пример, но это – больной пример. До войны я работал не только директором в школе „Апельсин“ в Петербурге, но и учителем литературы. И 25 февраля 2022 года в 10-м классе мы начинали изучать „Преступление и наказание“. Так совпало.