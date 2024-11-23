Таави Рыйвас о спектакле про Партию реформ: политик должен понимать юмор и не относиться ко всему слишком серьезно

По словам Таави Рыйваса, он получил массу положительных эмоций от просмотра спектакля. „Было много радости от понимания происходящего... Иногда некоторые места казались упрощенными, но на самом деле, чем ближе кто-то был к политике за последние 30 лет и чем глубже на это смотришь, тем больше можно понять и уловить. Те, кто был в политике, у них было много радости от узнавания“, - прокомментировал бывший политик.

Он добавил, что спектакль был ему очень интересен. „Мы все там были пародируемыми персонажами, а не героическими героями, но в этом-то и дело. Если делать такое большое шоу и изобразить правящую партию как программную, идеалистическую команду, где каждый является героем, возможно, это будет типично для другого политического режима. Нам всем нравится жить в стране, где над политиками и главами государств можно посмеяться. Это огромная ценность и часть свобод, за которые Партия реформ борется уже 30 лет“, - добавил он.

Однако Рыйвас признал, что местами спектакль получилось слишком дерзким. „Когда пародируют твоих друзей и давних партнеров, это особенно весело, а когда кто-то попадает в глупую ситуацию, возникает чувство "ой, а это не слишком ли…“

Рыйвас сказал, что его также немного обеспокоила часть спектакля, в которой отмечалось, что Партия реформ не думает о некой старой тете из Тырва. Однако бывший премьер-министр отметил, что он много бывал в Тырва и что качество жизни там за последние годы действительно улучшилось. Рыйвас добавил, что высокопоставленный политик должен понимать юмор и не относиться ко всему слишком серьезно.

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