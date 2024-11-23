АУДИО | Ретроспективное путешествие: эпатажный Томми Кэш выпустил новый альбом "High Fashion"

"High Fashion“ — это путешествие по разным эпохам с характерной для Томми иронией и экспериментаторством. Cам артист описывает новые произведения как ретроспективное путешествие. „Это звуки, которые я любил в детстве и которые меня сформировали“, - говорит он.

Альбом является продолжением вышедшей в августе песни „UNTZ UNTZ“, которую он использовал в популярном клипе „Sex Olympics“, а также песни „Ass & Titties“, вышедшей летом в сотрудничестве с Сальваторе Ганаччи. Свои новые песни Томми Кэш представит поклонникам в ходе предстоящего трехнедельного тура по городам Европы и США: он посетит Лондон, Париж, Берлин, Варшаву, Будапешт, Милан, Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк и другие места.

Томми Кэш получил всемирное признание благодаря своим смелым визуальным эффектам и звукам. Он сочетает постсоветскую эстетику с мировыми тенденциями и смешивает откровенную нежность с беспорядочным юмором. Видео Кэша стали популярны во всем мире, его самые известные песни, такие как „Little Molly“, набрали на YouTube более 17 миллионов просмотров, а в Instagram у него более миллиона подписчиков. Артист объездил с выступлениями много стран. С ним хотят работать признанные артисты и художники со всего мира, в том числе Charli XCX, Diplo, Käärijä, bbno$, Rick Owens, Maison Margiela и др. Деятельность Кэша регулярно освещают важнейшие журналы о моде, музыке и кино, включая Dazed, Vogue, NME и другие.