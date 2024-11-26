Дитер Болен перед своим концертом в Таллинне: „Когда я буду в Эстонии, я буду искать что-то интересное“

Сохранились архивные записи вашей пресс-конференции в Эстонии 1988 года. Как вам кажется, Эстония и местная публика изменились с того времени? Что вам запомнилось?

Я помню лишь совсем немного о последнем концерте – он был великолепным, потому что публика была просто невероятной. А как изменились, я увижу уже когда снова выступлю с концертом. После концерта расскажу!

Чего эстонские фанаты могут ожидать от вашего концерта в Таллинне?

Вы услышите все мои величайшие хиты: „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“, „Atlantis Is Calling“, „You Can Win If You Want“ и многие другие. Мы устроим большой праздник и покажем, чем занимались последние сорок лет. Думаю, это будет великолепный вечер, и надеюсь увидеть всех вас на концерте.

Удается ли вам во время своего тура исследовать местную культура?

Очень нравится, но всегда одна и та же проблема – время. Потому что после этого концерта у нас сразу же другой концерт, как и обычно. Но когда я буду в Эстонии, я буду искать что-то интересное, потому что мне очень нравятся архитектура и искусство.

Какой из ваших хитов вызывает особый отклик у публики?

Кажется, в последние годы все было одинаково. В моей карьере есть три основных песни: номер один - „Cheri Cheri Lady“; номер два - „Brother Louie“; номер три - „You’re My Heart, You’re My Soul“. Если посмотреть на Spotify, то у этих песен больше 400 млн прослушиваний, то есть они невероятно популярны во всем мире. Это самые большие хиты моей карьеры.

Чем современные артисты отличаются от звезд вашей эпохи?

Все значительно поменялось. В 80-х мы продавали пластинки, потом диски, еще потом скачивания, а сегодня - это уже стримы. В наши дни новые исполнитель успешны, только если они продают много стримов. Теперь это самая важная валюта для исполнителей - стримы.