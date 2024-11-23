C финалисткой конкурса Eesti Laul произошел несчастный случай. Певице пришлось отменить предстоящий концерт

Певица Ан-Марлен сообщила об отмене концерта и травме ноги на своей страничке в Instagram. „Так уж получилось, что с сегодняшнего дня я передвигаюсь на костылях. К сожалению, невозможно выложиться на концерте на все 100% , и это было бы несправедливо по отношению к вам“, - написала она во вторник. „Вот почему мы решили отложить наш концерт D3 live“.

Что именно произошло с Ан-Марлен, неизвестно, но в своем рассказе она поделилась, среди прочего, фотографией, на которой позирует с поврежденной ногой.

Концерт Ан-Марлен, изначально запланированный на 21 ноября в D3, переносится на 11 января 2025 года.

В августе и сентябре этого года Ан-Марлен вела подкаст „Soundcheck“ вместе с певицей Хелеза. В одном из выпусков подкаста Ан-Марлен рассказала, что в школе стала жертвой буллинга. „Я чувствовала себя чужой“, вспоминает Ан-Марлен, что ей приходилось во время учебы терпеть издевательства со стороны старшеклассников, и ей потребовались годы, чтобы справиться с этой психологической травмой.

Сейчас певица считает, что подобные ситуации вовсе не определяют человека и его личность. „В то время казалось, что самым важным было то, входишь ли ты в это маленькое школьное сообщество, но теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это вообще не имеет значения“, - говорит она.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить