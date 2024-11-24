Известная эстонская певица откровенно рассказала о домогательствах коллеги

„Со мной случилось то, что, к сожалению, случается со многими людьми. У меня была серьезная дилемма, стоит ли мне вообще этим делиться, но я чувствую необходимость твердо стоять на своем, высказаться, и делаю я это только для того, чтобы побудить женщин постоять за себя“, - сказала Мяльк.

Девушка прямо и честно рассказала свою историю: "Рабочие отношения с почти 50-летним мужчиной, но в результате вынужденных обстоятельств мы оказались в одном гостиничном номере. Могут ли быть последствия? К сожалению, были... Моим личным пространством воспользовались, и мне пришлось несколько раз оттолкнуть руку этого человека. Возможно, он что-то вообразил в своей голове и подумал, что сможет прикоснуться ко мне“, - рассказывает певица. По ее словам, такое поведение было для нее совершенно неприемлемо. „Я полностью оцепенела. Сексуальные домогательства, использование — лучшего названия для того, что со мной произошло, не придумать. Но это случилось!“