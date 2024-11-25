ВИДЕО | Забавная сделка: Принц Гарри согласился на первое тату ради рекламного клипа

Пару дней назад в социальных сетях появился рекламный ролик Invictus Games — благотворительной организации, посвященной ветеранам военных конфликтов. На видео принц Гарри приходит в салон тату, болтает с мастером и в этом момент в помещение входит певец Джейсон Брэдли Дефорд, более известный как Jelly Roll. Принц Гарри является большим фанатом певца. Между героями завязывается разговор, который вскоре перерастает в спор, поскольку музыкант не соглашается спеть на „Играх непокоренных“, если Гарри не сделает татуировку.

„Я сыграю на Invictus Games, а ты разрешишь мне набить тебе тату“, — поставил ультиматум артист. Принц Гарри пытается сопротивляться, но потом все же соглашается.

Дальше на видео показывают, как певец наносит на шее принца Гарри надпись " I Am Jelly Roll“ с именем артиста под логотипом Invictus Games.

Зрители критично отнеслись к видео.

„Это просто глупо“, — написал один из комментаторов в социальных сетях. „Надеюсь, это неправда. Он уже паршивая овца в королевской семье, и если они узнают, ситуация не улучшится“, — написал другой.

„Как этот рекламный ролик, в котором Гарри ругается и делает фальшивую татуировку, помогает ветеранам?“ — возмущается еще один из комментаторов. „Татуировка тебе не идет, когда у тебя есть титул и тебе 40“, — написал другой. „Эта непродуманная рекламная кампания унижает королевскую семью“, - поделился впечатлениями третий.

Правда, были и те, кому ролик показался забавным. „Это было так смешно“, — похвалили несколько комментаторов. „Принц Гарри умеет шутить“, — написали другие.

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