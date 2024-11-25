Плохие новости для фанатов. Земфира рассказала, как у нее идут дела: „Прошу прощения за напрасные ожидания“

Земфира поделилась кадрами падающего снега, снятыми, видимо, из ее окна. „В Париже пошел снег. Значит, что-то поменялось. Это была отличная осень! Всего и не рассказать... Спасибо всем причастным. Полная любви, надежд, планов - ваша певица Земфира“, - написала она.

В другом посте Земфира также поделилась планами на будущее, извинившись перед фанатами: „Хочу начать учить французский, продолжить играть в теннис, подолгу гулять. Жить, в общем. Альбом выпускать не хочу - не чувствую потребности, так что прошу прощения за напрасные ожидания“.

„И скоро Рождество! Будьте счастливы“, - написала певица в конце.

Последний альбом Земфиры „Бордерлайн“ вышел в 2022 году. После этого певица выпустила саундтрек к спектаклю Ренаты Литвиновой „Кактус“ и сингл „Colette“ в 2024 году. В это году Земфира также приезжала с концертом в Таллинн в рамках своего мирового турне.

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