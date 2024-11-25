25.11.2024, 14:00
Маллукас о судебном иске Танеля Падара: "Боюсь, он сам не понимает, какую яму себе роет"
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале ноября стало известно, что Харьюский уездный суд принял к рассмотрению иск певца Танеля Падара против блогерши Маллукас. Хотя Маллукас (Маллу Марианн Трейманн) с тех пор вела себя довольно тихо, сейчас создательница скандального контента заявила в своем блоге, что с нетерпением ждет суда по этому делу.
В своем последнем посте Маллукас дала понять, что с нетерпением ждет возможности услышать в суде суть иска, поданного Танелем Падаром.
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