Представитель таллиннского рождественского рынка прокомментировал присутствие русского языка на ярмарке

На рождественском рынке в Таллинне, который ежегодно привлекает туристов со всего мира, традиционно используется четыре языка для удобства общения: эстонский, английский, русский и финский. Однако в этом году включение русского языка в письменную коммуникацию вызвало волну возмущения со стороны группы Keelemalev, известной своими яркими заявлениями в защиту эстонского языка.