Культура
25.11.2024, 12:00

Представитель таллиннского рождественского рынка прокомментировал присутствие русского языка на ярмарке

 
Таллинский рождественский рынок
Таллинский рождественский рынок
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На рождественском рынке в Таллинне, который ежегодно привлекает туристов со всего мира, традиционно используется четыре языка для удобства общения: эстонский, английский, русский и финский. Однако в этом году включение русского языка в письменную коммуникацию вызвало волну возмущения со стороны группы Keelemalev, известной своими яркими заявлениями в защиту эстонского языка.

Редакция Bublik обратилась за комментарием к организатору рождественской ярмарки. По словам представителя, использование нескольких языков, включая русский, направлено на

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