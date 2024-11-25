Культура
25.11.2024, 15:00

Традицию причудских староверов пить чай из самовара внесли в список духовного наследия

 
Samovarimaja Varnjal
Samovarimaja Varnjal
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Причудские староверы добились внесения своей традиции пить чай из самовара в список духовного культурного наследия Эстонии, передает rus.err.ee.

Включение традиции в список духовного наследия отметили в минувшую субботу приготовлением чая в самоварах на углях с шишками. Традиция причудцев пить чай из самовара насчитывает почти два столетия.

По словам местных жителей, чаепитие с самоваром помогает им замедлить темп жизни, сближает людей и позволяет отвлечься от повседневных забот.

„Время замедляется, когда растапливаешь самовар. Нужно время, чтобы найти материал для растопки, принести достаточно воды, достать самовар. Это не делают для двух-трех человек, зовут друзей. Растопка самовара – такое долгое, приятное занятие, которое объединяет и растапливает сердца. Говорят, что самовар – словно душевная хозяйка – яркий, гостеприимный. Это центр, вокруг которого собираются“, – рассказала местный житель Тийна Юрьева.

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