Традицию причудских староверов пить чай из самовара внесли в список духовного наследия

Включение традиции в список духовного наследия отметили в минувшую субботу приготовлением чая в самоварах на углях с шишками. Традиция причудцев пить чай из самовара насчитывает почти два столетия.

По словам местных жителей, чаепитие с самоваром помогает им замедлить темп жизни, сближает людей и позволяет отвлечься от повседневных забот.

„Время замедляется, когда растапливаешь самовар. Нужно время, чтобы найти материал для растопки, принести достаточно воды, достать самовар. Это не делают для двух-трех человек, зовут друзей. Растопка самовара – такое долгое, приятное занятие, которое объединяет и растапливает сердца. Говорят, что самовар – словно душевная хозяйка – яркий, гостеприимный. Это центр, вокруг которого собираются“, – рассказала местный житель Тийна Юрьева.