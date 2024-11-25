ВИДЕО | Мужчина-машина! Михаил Кылварт отметил день рождения в спортзале, качая мышцы

„Я на тренировке. А как у вас проходит воскресное утро?“ - спросил Кылварт у своих подписчиков в Instagram под видео, на фоне которого играет песня рэпера Эминема „Lose Yourself“.

Под постом многие прислали свои поздравления политику. „Машина“, - похвалил его один из подписчиков.

Жена Кылварта и депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт также поздравила любимого в социальных сетях. „Счастливее с каждым годом! С днем рождения!“ - написала она в своем посте.

В марте 2022 года стало известно, что экс-мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт (47), который держал свою личную жизнь в строжайшем секрете, вступил в брак с соратницей по партии и бывшей мотогонщицей Анастасией Коваленко (32). После свадьбы Анастасия взяла себе новую фамилию - Коваленко-Кылварт.

Как и можно было предполагать, Коваленко и Кылварта свела вместе работа. Михаил Кылварт старше своей супруги на 14 лет. Он приметил ее еще несколько лет назад в Таллиннском горсобрании, когда он был председателем, а она членом.

„Забавно, что мы очень долго вообще не общались и не обменялись ни одним словом. Прошло довольно много времени, прежде чем мы первый раз официально начали ближе общаться“, - вспоминает в интервью Коваленко-Кылварт.

Девушка признается, что и предположить не могла, что такой важный политик, как Кылварт, мог ей интересоваться. „Я и подумать не могла, что такой интересный молодой человек может быть еще неженатым“, - призналась она.

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