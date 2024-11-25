Кэти Перри призналась в неуверенности в себе: „Когда все было совсем плохо, я даже ложилась спать накрашенной“

Сколько бы вам ни было лет, акне всегда влияет на уверенность в себе. К счастью, сегодня существует множество различных способов лечения акне, а еще лучше тот факт, что вы можете удалить шрамы от акне - в былые времена они „украшали“ ваше лицо на всю жизнь.

38-летняя Кэти Перри рассказала, что уже долгое время борется с акне на лице и пробует разные средства, чтобы навсегда избавиться от прыщей. Она призналась: „Из-за плохого цвета лица мне хотелось спрятаться от всех. Когда с акне все было совсем плохо, я даже ложилась спать накрашенной, хотя знала, что это в конечном итоге ухудшит состояние моей кожи, но я не могла выносить себя в таком виде. А в худшем случае я даже не выходила на улицу - просто не могла. Сейчас я примирилась с собой, но это был очень долгий и психологически трудный путь“.

Дерматологи утверждают, что основная причина появления акне у взрослых - стресс и гормональный дисбаланс в организме. За ними следуют загрязненный воздух и неправильное питание, в основном нездоровая пища и сладкие закуски. К сожалению, все эти факторы, способствующие появлению акне, стали настолько распространенными в наши дни, что скорее странно не страдать от них, чем страдать от них. Именно поэтому наблюдается всплеск кожных проблем.

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