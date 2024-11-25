„Глубокая кожа“: в Таллинне откроется групповая выставка художников из Ида-Вирумаа

Данная выставка — совместное достижение участников Художественного инкубатора Нарвской арт-резиденции, работа которого началась в августе этого года. Руководитель проекта — художница, преподавательница и аспирант Эстонской художественной академии Дарья Пополитова рассказывает, что в клубе приняли участие и, 19-летние поклонники аниме, и люди с профессиональным художественным образованием, полученным в 70-х годах, и многодетные родители с инженерным образованием. „Мы смогли объединить творческих людей разных поколений и разными навыками с целью создания групповой выставки — жанра, где весьма легко возникает напряжение и бывает трудно найти общий язык“, — отмечает Пополитова.

В ходе работы Художественного инкубатора Нарвской арт-резиденции участники смогли усовершенствовать свои творческие навыки, а также получить знания по составлению резюме и портфолио, привлечению финансирования, написанию проектов и развитию связей с общественностью.

Выставка будет интересна всем любителям искусства, кого волнуют темы идентичности, творческих границ и уязвимости, а также ценителям живописи и графики.

Открытие „Глубокой кожи“ состоится 30 ноября в 17 в галерее Таллиннского Дома искусства (Vabaduse väljak 6). Выставку можно будет посетить до 15 декабря, со вторника по воскресенье с 13 до 19.

На выставке будут представлены работы: Валерии Крегждайте, Дианы Семибратовой, Жанны Голубцовой, Иры Сопиной, Кристины Беликовой, Владимира Копылова, Ларисы Тунёвой, Натальи Капаевой, Надежды Сабаевой, Ольги Мацералик, Ольги Тойвонен, Ольги Тюриной, Паулины Белик, Сергея Кирбенёва, Тани Сониной, Татьяны Силашиной, Энели Хейнланд и Юлии Родионовой.

Занятия в инкубаторе проводили: Анита Коданик, Анастасия Драчева, Алексей Гордин, Дарья Пополитова и Олеся Качановская-Мюнд. Идея создания инкубатора принадлежит Йоханне Раннула. Выставку и деятельность клуба поддерживают Британский совет в Эстонии, Эстонская академия художеств, Нарвская арт-резиденция и Таллиннский Дом искусства.

Больше информации о мероприятии на Facebook .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить