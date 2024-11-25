25.11.2024, 19:00
ФОТО | „Без штанов“ – новый тренд среди звезд! На этот раз прикрыть низ забыла Бейонсе
ФОТО: | Scanpix
Суперзвезда Бейонсе провела субботний вечер на Бродвее. На ней были надеты микрошорты - тренд, который сейчас очень популярен, но который мало кто осмеливается носить.
Много внимание привлек к себе наряд из коллекции бренда Fear of God - серый свитер и микрошорты того же цвета. Поверх всего этого было надето большое белое оверсайз пальто и ботинки того же цвета. На голову певица надела серую бейсболку и большие очки в толстой оправе.
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Бейонсе была на Бродвее вместе со своей матерью Тиной Ноулз и бывшей коллегой по группе Келли Роуленд. Все они пришли посмотреть на выступление третьей участницы Destiny’s Child Мишель Уильямс во всемирно известном мюзикле „Смерть ей к лицу“.
Источник: Marie Claire