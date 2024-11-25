ФОТО | „Без штанов“ – новый тренд среди звезд! На этот раз прикрыть низ забыла Бейонсе

Много внимание привлек к себе наряд из коллекции бренда Fear of God - серый свитер и микрошорты того же цвета. Поверх всего этого было надето большое белое оверсайз пальто и ботинки того же цвета. На голову певица надела серую бейсболку и большие очки в толстой оправе.