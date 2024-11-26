ФОТО | Анетт Контавейт уехала с 2-месячным сыном на отдых: малыш предпочитает в Испании дремать

Звезда тенниса Анетт Контавейт и ее муж футболист Брент Леписту стали родителями в первой половине сентября. В семье двух спортсменов родился мальчик, которого назвали Леон Энцо Леписту.

Если обычно в первый месяц после рождения детей жизнь новоиспеченных родителей проходит в спокойном ритме, то Анетт была весьма активна: за это время она представила документальный фильм о своей жизни, а также дала большое интервью в передаче "Pealtnägija". Сейчас Анетт уехала с сыном за границу и делится красивыми снимками в социальных сетях.

В понедельник она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой позирует с малышом. Маленький Леон спит в коляске. Его мама одета в серый свитер и синие джинсы. На заднем плане видно голубое небо, красивые горы и чуть-чуть моря. „Леон предпочитает в Испании дремать“, — подписала Анетт своею фотографию.

В Instagram Анетт делится самыми яркими моментами своей жизни, ее последние посты касаются, в том числе, и материнства.

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