От 6-ти до 106-ти: Илья Колмановский в Таллинне проведет научное шоу-иллюзию „ProМозг“

Мозг — отличный мистификатор. Вы думаете, что видите этот мир своими глазами, но на самом деле вы видите то придуманное кино, которое мозг сию минуту решил показать вам. При этом мозг постоянно учится объяснять вам мир и часто делает это с ошибками.

Так кто все-таки главный: вы или ваш мозг? Смотрите научное шоу иллюзий с Ильей Колмановским, чтобы узнать ответ и помериться силами с могучим суперкомпьютером у вас в голове, узнать всю правду о том, как он вас обманывает, и научиться смотреть на мир рационально, а не так, как ему угодно.

Пользуясь нейронаукой, вы сможете взять дело в свои руки: заставить мозг считать, что у вас возникла дополнительная рука, переселиться в чужое тело, научиться видеть языком, слышать цвета и попадать в виртуальную реальность, как в фильме „Аватар“, только не для игр, а по-настоящему: для учебы, сотрудничества и даже для исправления преступников.

Вам предстоит жить в век нейротехнологий — смотрите шоу PrоМозг, пора осваивать их уже сегодня!

Илья Колмановский — кандидат биологических наук, журналист, автор и ведущий подкастов „Голый землекоп“ и „Полтора землекопа“.

Информация о мероприятии:

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: для детей от 6 до 100 лет :)

Место проведения: Таллинн, „Sõprus“ Cinema, Vana-Posti 8 Tallinn 10146

Дети приглашаются в сопровождении взрослого. На каждого ребенка и взрослого приобретается отдельный билет.

Мероприятие на русском языке.

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