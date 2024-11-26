Елена Зеленская рассказала, где сейчас находятся ее дети и когда она видится с мужем

Во время беседы первая леди ответила на вопросы о жизни ее детей, дочери Александры и сына Кирилла, подчеркнув важность безопасности и приватности. Елена подчеркнула, что они с семьей остаются в Украине.

„Не могу рассказывать все подробности, ведь наша цель - обеспечить детям безопасность. Однако мы все в Киеве, и даже когда я иногда выезжаю, мои дети остаются дома“, - отметила она.

Елена также поделилась, что на работе иногда может встречаться с мужем, но из-за вопросов безопасности отказалась предоставлять больше деталей.

Одним из важных моментов интервью стал вопрос о самом тяжелом дне за время полномасштабной войны, которая длится уже более 1000 дней. Первая леди отметила, что ответить на такой вопрос трудно, ведь каждый день приносит новые трагедии. Она вспомнила недавний обстрел Глухова, в результате которого погибли 12 человек, в том числе двое детей, а также трагедию в ее родном Кривом Роге, где погибла целая семья с тремя детьми.

„Это очень трудно, особенно когда речь идет о местах, с которыми ты знаком лично, которые являются частью твоей жизни“, - добавила Елена Зеленская.

Елена Зеленская подчеркнула, что несмотря на постоянную угрозу и агрессию, украинцы продолжают держаться и бороться за свое будущее.

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