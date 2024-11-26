ВИДЕО | В день спектакля Маша Машкова прибыла в Таллинн: „Слышала, что публика у вас строгая, и даже холодная, но...“

Погода в Таллинне, к сожалению, сегодня не радует, но это не мешает Маше оставаться позитивной и открытой. „Приехала с надеждой, с волнением, потому что я слышала, что публика у вас строгая, и даже есть слух, что холодная, но я буду стараться растопить ваши сердца“

Маша откровенно рассказала, что самоцель тура заклчается не только в том, чтобы показать спектакль. Актриса поставила перед собой задачу обнять как можно больше близких и любимых для нее людей: „В каждом городе ко мне приходят друзья или родственники со всех концов мира. А сегодня на спектакле в Таллинне будет моя подружка, которая работает, между прочим, в театре, где мы будем играть“.

„Мне было бы интересно их [зрителей] послушать, с какими эмоциями они уйдут, ну а сделаю все возможное, чтобы была обязательно надежда“, – подытожила на последок Маша.

История любви на фоне русской революции в нашумевшем спектакле „Надеждины“.

Евгений Надеждин – молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.

Его возлюбленная Мелания Севрук – прабабушка известной актрисы, восходящей звезды Голливуда Маши Машковой („For All Mankind“, I.S.S. и пр).

Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля.

На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.

Бешеная динамика, куча режиссерских штучек, спецэффекты, театр теней, анимация, кинопроекция. Ощущение, что на сцене не одна актриса, а целая труппа.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мария Машкова покинула Россию и уехала в США. Актриса рассказала о получении американского гражданства и первых шагах в зарубежной карьере. После переезда из России, связанного с её политической позицией, Мария решила сменить имя, став Машей Машковой. „Раньше Мария Владимировна, теперь новый человек — Маша Машкова“, — написала она в своём блоге. Актриса также отметила, что уже готовится к первым съёмкам в иностранном кино. Кроме того, Машкова присоединилась к забастовке Гильдии актёров в США, подчеркнув, что результаты протеста повлияют на её дальнейшую работу, включая страховку и зарплату. Сейчас Маша находится в большом туре со своим спектаклем „Надеждины“.

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