ВИДЕО | В день спектакля Маша Машкова прибыла в Таллинн: „Слышала, что публика у вас строгая, и даже холодная, но...“
Сегодня вечером, 26 ноября, в Русском театре Эстонии, Маша Машкова представит своей моноспектакль „Надеждины“. История любви на фоне русской революции. Портал Bublik встретил Машу прямо на Таллиннском автовокзале после рейса Рига-Таллинн: „Смотрела в окно, слушала музыка и получала большое удовольстве от того, что еду на автобусе, а не лечу в самолете“.
Погода в Таллинне, к сожалению, сегодня не радует, но это не мешает Маше оставаться позитивной и открытой. „Приехала с надеждой, с волнением, потому что я слышала, что публика у вас строгая, и даже есть слух, что холодная, но я буду стараться растопить ваши сердца“
Маша откровенно рассказала, что самоцель тура заклчается не только в том, чтобы показать спектакль. Актриса поставила перед собой задачу обнять как можно больше близких и любимых для нее людей: „В каждом городе ко мне приходят друзья или родственники со всех концов мира. А сегодня на спектакле в Таллинне будет моя подружка, которая работает, между прочим, в театре, где мы будем играть“.
„Мне было бы интересно их [зрителей] послушать, с какими эмоциями они уйдут, ну а сделаю все возможное, чтобы была обязательно надежда“, – подытожила на последок Маша.
История любви на фоне русской революции в нашумевшем спектакле „Надеждины“.
Евгений Надеждин – молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.
Его возлюбленная Мелания Севрук – прабабушка известной актрисы, восходящей звезды Голливуда Маши Машковой („For All Mankind“, I.S.S. и пр).
Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля.
На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.
Бешеная динамика, куча режиссерских штучек, спецэффекты, театр теней, анимация, кинопроекция. Ощущение, что на сцене не одна актриса, а целая труппа.