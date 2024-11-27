27.11.2024, 12:00
Как эстонские политики и звезды поддерживают себя в хорошей форме? „Если сам не сделаешь, никто другой за тебя не сделает“(5)
Ратас, Михал, Педару и Теллер дают советы
ФОТО: | Delfi Meedia
Здоровье - это основа нашей жизни, и зачастую мы осознаем его ценность только тогда, когда оно находится под угрозой или уже в плачевном состоянии. Стресс, напряжение и нагрузки - неотъемлемая часть повседневной жизни успешного человека, поэтому мы часто забываем заботиться о своем теле и разуме. Как же самые знаменитые и успешные люди сохраняют этот ценнейший из активов - здоровье?