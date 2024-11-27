Шоубиз
27.11.2024, 12:00

Как эстонские политики и звезды поддерживают себя в хорошей форме? „Если сам не сделаешь, никто другой за тебя не сделает“

 (5)
Ратас, Михал, Педару и Теллер дают советы
Советами делятся Кристен Михал, Юри Ратас, Катри Теллер и Кармен Педару.
Советами делятся Кристен Михал, Юри Ратас, Катри Теллер и Кармен Педару.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Здоровье - это основа нашей жизни, и зачастую мы осознаем его ценность только тогда, когда оно находится под угрозой или уже в плачевном состоянии. Стресс, напряжение и нагрузки - неотъемлемая часть повседневной жизни успешного человека, поэтому мы часто забываем заботиться о своем теле и разуме. Как же самые знаменитые и успешные люди сохраняют этот ценнейший из активов - здоровье?

Предпочитает теннис и спортзал

Премьер-министр Кристен Михал (49) любит теннис и играет в него довольно успешно наряду с выполнением обязанностей премьер-министра. Он считает, что умственная работа должна быть сбалансирована с отдыхом и физическими нагрузками, иначе невозможно оставаться в форме. В последние годы у Михала не так много свободного времени, но он старается поддерживать себя в форме и свой мир в порядке с помощью спорта и физических упражнений.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии