Как эстонские политики и звезды поддерживают себя в хорошей форме? „Если сам не сделаешь, никто другой за тебя не сделает“

Предпочитает теннис и спортзал

Премьер-министр Кристен Михал (49) любит теннис и играет в него довольно успешно наряду с выполнением обязанностей премьер-министра. Он считает, что умственная работа должна быть сбалансирована с отдыхом и физическими нагрузками, иначе невозможно оставаться в форме. В последние годы у Михала не так много свободного времени, но он старается поддерживать себя в форме и свой мир в порядке с помощью спорта и физических упражнений.