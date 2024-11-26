„Даже не могу прочитать текст“: 77-летний Элтон Джон ослеп на один глаз

По информации издания Independent, легендарный музыкант потерял зрение на один глаз из-за серьёзной инфекции, перенесённой в июле этого года. 77-летний Элтон Джон сообщил, что заразился болезнью во Франции. В результате он полностью утратил зрение на правый глаз, а левый также функционирует с ограничениями.

„К сожалению, я потерял зрение на правый глаз в июле из-за инфекции, которую подхватил на юге Франции. Прошло уже четыре месяца, и я до сих пор ничего не вижу. Мой левый глаз также не в лучшем состоянии“, - признался Элтон.

Элтон Джон выразил надежду на выздоровление, веря, что лечение поможет ему вернуть зрение. Однако проблемы со зрением существенно осложнили его работу. Музыкант признаётся, что теперь ему трудно читать текст или различать мелкие детали на экране. Несмотря на это, он продолжает поддерживать связь с близкими и поклонниками, хотя работа над композициями в студии даётся ему с большим трудом.

„Я могу давать интервью, но работа в студии, запись песен - под вопросом. Я даже не могу прочитать текст“, - ошеломил певец.

Лауреат премии „Грэмми“ рассказал, что врачи прикладывают все усилия, чтобы восстановить его зрение, но ситуация остаётся непростой. Несмотря на трудности со здоровьем, Элтон Джон продолжает выступать. Он вернулся к концертной деятельности даже после завершения прощального тура.

Кроме того, в этом году музыкант перенёс операцию на ногах, после чего признался, что чувствует себя сильно ослабленным. Исполнитель культовых хитов Rocket Man, Your Song, Candle in the Wind и Tiny Dancer также делился, что ранее ему удалили миндалины, аппендикс и простату.

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