„Даже не могу прочитать текст“: 77-летний Элтон Джон ослеп на один глаз

Кроме того, в этом году музыкант перенёс операцию на ногах, после чего признался, что чувствует себя сильно ослабленным. Исполнитель культовых хитов Rocket Man, Your Song, Candle in the Wind и Tiny Dancer также делился, что ранее ему удалили миндалины, аппендикс и простату.