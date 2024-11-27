27.11.2024, 08:00
„Мужчина резко оттолкнул мальчика и закричал на русском“: украинский музыкант отмечал с детьми Кадрипяэв в Пирита и столкнулся с агрессией
ФОТО: ERAKOGU
В понедельник в Эстонии отмечался Кадрипяэв, и в честь этого украинский музыкант Руслан Трочинский вместе с детьми традиционно отправился колядовать, что его семья ежегодно с удовольствием делает. Однако в этот раз произошёл неожиданный инцидент: Руслан и его дети столкнулись с серьёзной агрессией.
Как и в предыдущие годы, Руслан решил и в этот раз отправиться с детьми традиционно отмечать Кадрипяэв. Если раньше колядование было дот начала и до конца наполнено радостью, то на этот раз в процессе произошло нечто неожиданное, из-за чего одному из детей было даже страшно уснуть дома.
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