„Мужчина резко оттолкнул мальчика и закричал на русском“: украинский музыкант отмечал с детьми Кадрипяэв в Пирита и столкнулся с агрессией

Как и в предыдущие годы, Руслан решил и в этот раз отправиться с детьми традиционно отмечать Кадрипяэв. Если раньше колядование было дот начала и до конца наполнено радостью, то на этот раз в процессе произошло нечто неожиданное, из-за чего одному из детей было даже страшно уснуть дома.