Культура
27.11.2024, 08:00

„Мужчина резко оттолкнул мальчика и закричал на русском“: украинский музыкант отмечал с детьми Кадрипяэв в Пирита и столкнулся с агрессией

 
Руслан Трочинский с подругой семьи и детьми Тимуром и Георгием
Руслан Трочинский с подругой семьи и детьми Тимуром и Георгием
ФОТО: ERAKOGU

В понедельник в Эстонии отмечался Кадрипяэв, и в честь этого украинский музыкант Руслан Трочинский вместе с детьми традиционно отправился колядовать, что его семья ежегодно с удовольствием делает. Однако в этот раз произошёл неожиданный инцидент: Руслан и его дети столкнулись с серьёзной агрессией.

Как и в предыдущие годы, Руслан решил и в этот раз отправиться с детьми традиционно отмечать Кадрипяэв. Если раньше колядование было дот начала и до конца наполнено радостью, то на этот раз в процессе произошло нечто неожиданное, из-за чего одному из детей было даже страшно уснуть дома.

Руслан рассказал журналу Kroonika, что вместе с детьми они готовились, репетировали, гримировались и отправились втроём в Пирита, где живут их друзья, надеясь посетить соседние дома. „Первые двери нам открыли, и хозяева встретили нас с радостью. Это была эстонская семья, где отцу и маленькой девочке нравилось разгадывать загадки, и они щедро угощали нас сладостями“.

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