Секс-тренер Эпп Кярсин призналась, что испытала на себе роль любовницы: „Рождество и дни рождения всегда проводила без мужчины“

„Кто хочет, живет с несколькими мужчинами или женщинами. Если люди счастливы от этого и это делает их лучше, пожалуйста, на здоровье! Но если одна сторона вынуждена все время уступать, боясь потерять партнера, это неправильно“, - отметила секс-тренер.

„Да, я тоже была любовницей. Ждала и надеялась, всегда верила новым обещаниям. Рождество и дни рождения всегда проводила без мужчины. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом: где было мое здравомыслие? Я была ослеплена чувствами. В какой-то момент я поняла, что этот мужчина никогда не покинет уют своего дома. Многие мужчины просто хотят добавить немного развлечений в скучную рутину отношений“, - рассказала она.