ФОТО | „Это так странно“. Интимная фотосессия Ким Кардашьян с роботом Tesla шокировала пользователей сети

Несколько дней назад Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях несколько странных фотографий. На них она позирует перед автомобилем Tesla Model S. Однако внимание привлекает еще одна деталь - на снимках Ким также запечатлен робот Tesla.

Ким опубликовала несколько фотографий, на которых она позирует с роботом в автомобиле. На одной фотографии она держит робота за руку, их пальцы переплетены, на другой - сидит у него на коленях. По слухам, стоимость робота составляет около 28 000 евро, сообщает Daily Mail.

Особенно странными снимки делает то, что Ким выглядит так, будто на ней надето только нижнее белье. На ней колготки в тон кожи, туфли на высоком каблуке и небрежно накинутая зимняя куртка оверсайз. Под курткой, похоже, нет никакой другой одежды. Ким ничего не добавила в подписи к фотографиям, только смайлик с инопланетянином.

Серия фотоснимков Ким привлекла большое внимание интернет-пользователей. Большинство комментаторов пытались понять, чего звезда реалити-шоу пыталась добиться своими снимками. Другие, однако, посчитали, что подобная сексуализация робота вызывает беспокойство.

„Это так странно“, - написал один из комментаторов под фотографиями Ким. „Ким, ты не можешь нормализовать такое странное поведение. Мы не хотим этого“, - сказал другой. „Почему она выглядит так, будто вступает в интимную связь с этим роботом?“ спросил третий. „Есть что-то очень тревожное в этих снимках“, - следующий комментатор также пришел в ужас от фотографий. „Ким, это немного жутко“, - признался другой.

Комментаторы также высмеяли сексуальные фотографии робота и Ким и предположили, что робот Tesla - это новый избранник Ким. „Наконец-то у нее появился мужчина, которым она может управлять“, - заявили комментаторы. С другой стороны, обсуждался вопрос о том, является ли приобретение робота признаком того, что Ким проголосовала за Дональда Трампа на президентских выборах в начале ноября, поскольку Илон Маск является его большим сторонником и хорошим другом.

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