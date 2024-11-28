Секс
28.11.2024, 09:00

Девушка, зарабатывающая на жизнь в OnlyFans: мне нравится то, что я делаю, но за успех приходится платить высокую цену

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ФОТО: illustrissima | Shutterstock

„Мне бы очень хотелось заняться сексом — и вообще-то, я без ума от него! Но вот уже почти пять лет я соблюдаю целомудрие, потому что чувствую, что мужчины не могут дождаться третьего свидания“, — рассказывает девушка, у которой 118 000 подписчиков в Instagram и тысячи поклонников на OnlyFans.

Британская модель OnlyFans Фенелла Фокс признается, что продажа ее фотографий за деньги в конечном итоге разрушила ее личную жизнь.

„Мне нравится то, что я делаю, но этот успех достался дорогой ценой и разрушил мою личную жизнь“, — делится Фенелла.

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