Осиновский – центристам: даты работы рождественского рынка изменили не по инициативе Таллинна(12)
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) заверил, что даты работы рождественского рынка на Ратушной площади в Старом городе в этом году были изменены не по инициативе столичных властей, пишет RusERR.
Об этом он сообщил в ответе на запрос оппозиционной фракции Центристской партии в Таллиннском горсобрании, поинтересовавшейся, почему традиционная рождественская ярмарка на Ратушной площади в этом году закроется 27 декабря.
„Изменение дат проведения рождественской ярмарки не было инициативой Таллиннской городской управы. Организатор рождественской ярмарки еще весной направил обращение в управу столичного района Кесклинн с просьбой изменить даты проведения мероприятия“, - ответил мэр.
По его словам, фирма-организатор ярмарки провела подробный анализ и представила статистику, которая показала, что в январе посещаемость рождественского рынка и и обороты торговцев резко снижаются по сравнению с первыми неделями работы.
„Причин этому несколько: интерес местных жителей к рождественской ярмарке сохраняется с ноября до рождественских праздников, а после Рождества ярмарка перестает быть привлекательной для местных. Скандинавские туристы посещают ярмарку преимущественно в ноябре и декабре. Туристы из России, которые ранее посещали ярмарку в январе, больше не приезжают в Эстонию“, - добавил Евгений Осиновский.
Он добавил, что в марте в Таллиннской городской управе состоялся круглый стол по вопросам туризма, в ходе которого Союз туристических предприятий Эстонии, компания Tallink и другие представители турсектора также обратились к властям с просьбой открыть рождественскую ярмарку раньше чем прежде, аргументировав предложение тем, что туристы из Скандинавии высказывали такое пожелание.