Осиновский – центристам: даты работы рождественского рынка изменили не по инициативе Таллинна

Об этом он сообщил в ответе на запрос оппозиционной фракции Центристской партии в Таллиннском горсобрании, поинтересовавшейся, почему традиционная рождественская ярмарка на Ратушной площади в этом году закроется 27 декабря.

„Изменение дат проведения рождественской ярмарки не было инициативой Таллиннской городской управы. Организатор рождественской ярмарки еще весной направил обращение в управу столичного района Кесклинн с просьбой изменить даты проведения мероприятия“, - ответил мэр.

По его словам, фирма-организатор ярмарки провела подробный анализ и представила статистику, которая показала, что в январе посещаемость рождественского рынка и и обороты торговцев резко снижаются по сравнению с первыми неделями работы.

„Причин этому несколько: интерес местных жителей к рождественской ярмарке сохраняется с ноября до рождественских праздников, а после Рождества ярмарка перестает быть привлекательной для местных. Скандинавские туристы посещают ярмарку преимущественно в ноябре и декабре. Туристы из России, которые ранее посещали ярмарку в январе, больше не приезжают в Эстонию“, - добавил Евгений Осиновский.

Он добавил, что в марте в Таллиннской городской управе состоялся круглый стол по вопросам туризма, в ходе которого Союз туристических предприятий Эстонии, компания Tallink и другие представители турсектора также обратились к властям с просьбой открыть рождественскую ярмарку раньше чем прежде, аргументировав предложение тем, что туристы из Скандинавии высказывали такое пожелание.

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