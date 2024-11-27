Умер режиссер культовых американских комедий „Голый пистолет“ и „Аэроплан“ Джим Абрахамс

О трагедии рассказал сын Джима. Джозеф сообщил, что его отец скончался у себя дома в Санта-Монике. Рядом с ним в последние минуты жизни находились близкие родственники. У режиссера остались жена и трое детей.

Джим Абрахамс родился 10 мая 1944 года в штате Висконсин. Во время учебы в местном университете он познакомился с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. В 1971 году трио основало театральную труппу The Kentucky Fried Theater, а спустя год они переехали в Лос-Анджелес.

Дебютный фильм „Солянка по-кентуккийски“ обеспечил коллективу прочное место в Голливуде. Комедия „Аэроплан“ с легкостью окупила производство, увеличив вложенные средства в 28 раз, а позже вошла в Национальный реестр фильмов за значительное влияние на культуру.

Работы творческого трио неизменно становились хитами и культовыми классиками. Наибольшую известность им принесла пародийная трилогия „Голый пистолет“, где Абрахамс выступил как сценарист и исполнительный продюсер, а режиссурой занимались Дэвид Цукер и Питер Сигал. Джим также принимал участие в создании „Очень страшного кино“ и самостоятельно снял дилогию „Горячие головы“. В последние годы своей жизни режиссер активно занимался благотворительностью.

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