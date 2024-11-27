27.11.2024, 18:00
ФОТО | Вылитая Алла Борисовна! В сети шутят, что Леди Гага скопировала образ Пугачевой
Недавно Леди Гага спела дуэт с Бруно Марсом „Die With A Smile“. В соцсетях подметили, что во время выступления в Лас Вегасе Леди Гага уж очень была по стилю похожа на молодую Аллу Пугачеву.
„Гага Борисовна Пугачева?“ - написал один. „ПуГагачева“, - вторил второй. „Образ как из Ну погоди! Когда заяц изображал Аллу“ - добавил втретий
Кто-то из пользователей сети подметил еще одну забавную параллель - у Леди Гаги как раз вышел альбом „Harlequin“, то есть „Арлекино“, а все мы знаем, что это название легендарной песни Аллы Борисовны.
На видео с Леди Гагой даже наложили аудио исполнения Аллой Пугачевой „Айсберга“. Получилось вполне органично!