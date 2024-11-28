В Эстонии выйдет в прокат фильм про скандального российского писателя и политика Лимонова. В главной роли – звезда Голливуда
Начиная с 13 декабря, в эстонских кинотеатрах стартует прокат фильма „Лимонов, баллада об Эдичке“ российского режиссера в изгнании Кирилла Серебренникова.
Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако эстонский зритель картину пока не видел. Фильм рассказывает о части жизни советского писателя Эдуарда Лимонова, которую тот провел в эмиграции. В 1974 году под давлением КГБ ему пришлось покинуть СССР. В центре внимания — романтические отношения с его возлюбленной в Америке Еленой.
Роль Лимонова исполняет звездный Бен Уишоу, воплотивший на экране образ убийцы-парфюмера из одноименного фильма, помощника Джеймса Бонда под ником Q, гангстера Миллигана из „Фарго“ и десятки других персонажей. К слову, сам Уишоу - открытый гей и долгое время жил в гражданском с австралийским композитором Марком Брэдшоу. В фильме существуют намеки на разнообразие в сексуальном опыте самого Лимонова.
Также в фильме заняты Мария Машкова, бывший КВНщик Андрей Бурковский и исполнитель, кажется, всех эпизодических ролей Голливуда (от „Гладиатора“ до „Стражей Галактики“) Томас Арана.
Кто такой Эдуард Лимонов?
Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске (сейчас Нижегородская область Российской Федерации). Русский писатель, политик, в течение ряда лет председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП). В раннем детстве - почти сразу после окончания Второй мировой - переехал в Харьков, где жил до конца 60-х годов. С 1967 года - в Москве, где примкнул к Лианозовской группе неофициальных поэтов и художников. В 1974 году эмигрировал в США. В Нью-Йорке работал в газете „Новое русское слово“, где писал „обличительные“ статьи против буржуазного образа жизни.
В 80-е переехал во Францию, а в 1987 году стал гражданином этой страны. В самом начале 90-х возвращается на родину, восстанавливает гражданство, а в 1993 году становится основателем Национал-большевистской партии. Вел активную оппозиционную деятельность. В середине „нулевых“ — постоянный участник и один из организаторов Маршей несогласных. Однако затем пошел на резкое сближение с российской властью, в 2014 году Лимонов поддержал аннексию Крыма, а вскоре стал автором прокремлевских „Известий“ и постоянным гостем пропагандистских телепередач (в частности - „Международная пилорама“ Кеосаяна). Умер в возрасте 77 лет 17 марта 2020 года.
Был трижды официально женат, фактически - 6 раз. От последней жены в 2006 и 2008 годах появились дети.
Автор романов и повестей „Это я, Эдичка“, „Дневник неудачника“, „Палач“, „У нас была великая эпоха“ и других.
Кто вдохновил Серебренникова на этот фильм?
„Лимонов - это русский „Джокер“ — объяснил свое видение собственного фильма Кирилл Серебренников в интервью „Медузе“. Вынужденный покинуть Россию режиссер объяснил, что имел в виду не только философские коннотации или сложную судьбу персонажа из вселенной DC, а именно того Джокера, которого в фильме Тодда Филиппса сыграл Хоакин Феникс: „Мне он безумно понравился. „Джокер“ казался идеальным фильмом, который меня вдохновил“.
“Это не биография Лимонова, — предупреждает режиссер. — Если кто-то захочет снять биографию, он и снимет — наверное, это будут „русские патриоты“ — про Донбасс, про поездку на Балканы и стрельбу по Сараеву, про какие-то вещи, которые для них будут важны. Это не роман про Эдуарда Савенко (настоящее имя Лимонова - прим. RusDelfi). Это роман про некоего персонажа, которого автор пытается понять и честно говорит, что не может, признается перед читателем в некой растерянности. Хотя это написано как увлекательный авантюрный роман, поэтому он очень понравился публике. Я снимал кино про выдуманного отчасти персонажа, который состоит из лирических героев его книг. Он всегда выдавал их за автобиографические — „я могу писать только про одно, про самого себя и то, что прожил“. Но это разные лирические герои, у меня они слились в некоего персонажа, и в итоге я снял кино про этого выдуманного аватара. Поэтому для меня было важно слово „баллада“ в подзаголовке.
Для Серебренникова этот фильм стал вторым после отъезда из России. Два года назад он представил на суд зрителей „Жену Чайковского“.