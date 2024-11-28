В Эстонии выйдет в прокат фильм про скандального российского писателя и политика Лимонова. В главной роли – звезда Голливуда

Кто вдохновил Серебренникова на этот фильм?

“Это не биография Лимонова, — предупреждает режиссер. — Если кто-то захочет снять биографию, он и снимет — наверное, это будут „русские патриоты“ — про Донбасс, про поездку на Балканы и стрельбу по Сараеву, про какие-то вещи, которые для них будут важны. Это не роман про Эдуарда Савенко (настоящее имя Лимонова - прим. RusDelfi). Это роман про некоего персонажа, которого автор пытается понять и честно говорит, что не может, признается перед читателем в некой растерянности. Хотя это написано как увлекательный авантюрный роман, поэтому он очень понравился публике. Я снимал кино про выдуманного отчасти персонажа, который состоит из лирических героев его книг. Он всегда выдавал их за автобиографические — „я могу писать только про одно, про самого себя и то, что прожил“. Но это разные лирические герои, у меня они слились в некоего персонажа, и в итоге я снял кино про этого выдуманного аватара. Поэтому для меня было важно слово „баллада“ в подзаголовке.