В субботу в T1 более 20 стран примут участие в 19-м благотворительном международном рождественском базаре

Доходы от International Christmas Bazaar будут направлены на благотворительность. Вступительное слово на мероприятии произнесет министр социальной защиты Сигне Рийсало. Рождественский базар откроется в субботу в 11:00 на втором этаже Т1 и продлится до 16:00.

Международный рождественский базар – давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и благотворительные организации. В этом году на базаре будет около 35 торговых точек, предлагающих кулинарные деликатесы, напитки и уникальные подарки со всего мира. Этот базар станет крупнейшим по числу участвующих посольств со времен пандемии.

В мероприятии примут участие посольства Бразилии, Китая, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Великобритании и США, а также представители Германии, Украины, НАТО и агентства EU-LISA.

На базаре также будут присутствовать Международный женский клуб Хельсинки, три международные школы – International School of Tallinn, International School of Estonia, Tallinn European School, а также Международный Ротари-клуб и Испанский дом. Среди благотворительных организаций представлены: MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus (Социальный центр церкви Пеэтели), Коплиский детский центр Tähetorn, SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ и Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev.

Гости смогут принять участие в розыгрыше интересных призов, а Таллиннская центральная библиотека предложит развлечения в детском уголке. Кроме того, здесь состоится тихий аукцион, на котором будут выставлены произведения искусства, украшения, напитки, а также подарочные сертификаты на проживание в отелях, приобретение услуг красоты и многое другое.

Основанный в 1993 году Таллиннский международный женский клуб (IWCT) своими ежегодными рождественскими базарами активно оказывает помощь множеству сообществ. Основной упор IWCT делает на поддержку эстонских благотворительных организаций, оказывающих помощь женщинам и детям. В 2023 году рождественский базар собрал на благотворительность более 28 000 евро, значительная часть которых поступила от посольств.

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