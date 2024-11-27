ВИДЕО | Единственный артист из Восточной Европы: Лобода дала интервью одному из крупнейших музыкальных каналов Америки

На официальном YouTube-канале одного из крупнейших американских музыкальных телеканалов, Fuse TV, вышло ASMR-интервью со Светланой Лободой. В соответствии с популярным форматом певица шепотом рассказывала о своей жизни, карьере и хобби, параллельно используя любимые вещи в качестве ASMR-триггеров. Разговаривала артистка, конечно же, на английском.

Лобода продолжила список звездных гостей канала, где уже были Канье Уэст, Карди Би, Трэвис Скотт, Doja Cat, Джон Ледженд, Тедди Свимс, Лил Нас, Снуп Догг, Алиша Киз и другие громкие имена мирового шоубиза.

В рамках проекта артистка рассказала, что на её концертах много рок-н-ролла, призналась, что слушала бы Шаде, если бы ей пришлось выбрать один альбом на всю жизнь, и дала советы начинающим артистам. Среди её любимых угощений — хрустящие чипсы, матча и игристое с пузырьками.

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