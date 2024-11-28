Креативный адвент-календарь: в таллиннском гастробаре весь декабрь будут продавать блюда по 1 евро

Каждый день адвента гастробар No Concept будет объявлять на своих страничках Instagram и Facebook позицию от шеф-повара или специальный напиток, стоимость которого в данный день составит всего лишь 1€!

Представители заведения заверяют, что предложение обещает быть жарким, ведь в ассортимент календаря войдут закуски, основные блюда, десерты, и различные напитки, как имеющиеся в меню, так и эксклюзивные позиции, которые можно будет попробовать только в указанный день!

Условия участия в акции предельно просты:

1. Быть подписчиком в Instagram и показать подписку при заказе.

2. Прийти в гастробар No Concept по адресу: Таллинн, Vana-Kalamaja 6 и насладиться магией заведения!

Двери No Concept открыты:

Вт-Чт 12:00 до 22:00

Пт: 12:00 до 00:00

И по выходным: 14:00 - 00:00

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить