Креативный адвент-календарь: в таллиннском гастробаре весь декабрь будут продавать блюда по 1 евро
С 1 по 24 декабря новый таллиннский гастрономический бар No Concept по адресу Vana-Kalamaja 6, приглашает всех желающих „открыть дверцу“ уникального адвент-календаря и получить полноценное блюдо или Рождественский напиток всего за 1€!
Каждый день адвента гастробар No Concept будет объявлять на своих страничках Instagram и Facebook позицию от шеф-повара или специальный напиток, стоимость которого в данный день составит всего лишь 1€!
Представители заведения заверяют, что предложение обещает быть жарким, ведь в ассортимент календаря войдут закуски, основные блюда, десерты, и различные напитки, как имеющиеся в меню, так и эксклюзивные позиции, которые можно будет попробовать только в указанный день!
Условия участия в акции предельно просты:
1. Быть подписчиком в Instagram и показать подписку при заказе.
2. Прийти в гастробар No Concept по адресу: Таллинн, Vana-Kalamaja 6 и насладиться магией заведения!
Двери No Concept открыты:
Вт-Чт 12:00 до 22:00
Пт: 12:00 до 00:00
И по выходным: 14:00 - 00:00