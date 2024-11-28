28.11.2024, 15:00
Не лучший подарок ко дню рождения. Прогулка главы Duo Media в Кадриорге закончилась серьезной травмой
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава одного из крупнейших медиахолдингов Балтии Duo Media Юри Пихель за два дня до своего 63-го дня рождения так неудачно упал, что сломал кость руки в двух местах и нуждался в операции, которую проводят только в крайних случаях.
„В детстве я был заядлым фигуристом, но до сих пор оставался целым“, — улыбается Юри Пихель. „Прожил до сегодняшнего дня долгую и увлекательную жизнь без единого перелома, и вот — наконец-то!“
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