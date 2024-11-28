Зеленская рассказала, как война повлияла на здоровье мужа-президента: „Разрушает спину“

Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно впечатлившая сеть своим новым образом на встрече с министром Дании, рассказала о том, как полномасштабное вторжение России сказалось на здоровье ее мужа, президента Владимира Зеленского. В интервью итальянской газете La Repubblica, данному во время визита в Италию и Ватикан, она поделилась, что у главы государства появились проблемы со здоровьем.

По словам Зеленской, война оказывает негативное влияние на состояние ее супруга. Владимир Зеленский страдает от болей в спине, которые вызваны значительными физическими и эмоциональными нагрузками. Первая леди отметила, что с началом масштабной войны президент страны находится под постоянным стрессом и лишен полноценного отдыха.

„Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину“, - сказала Елена.

Итальянские журналисты также задали Елене Зеленской вопрос о ее отношении к победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США. В ответ первая леди подчеркнула, что пока рано делать выводы о его будущих политических шагах и о том, сможет ли он способствовать установлению справедливого мира в Украине.

„Он избранный президент, он еще не занял должность в Белом доме. У него есть два месяца, чтобы тщательно подготовить все меры, которые необходимо принять, когда он начнет свой мандат. Я не могу говорить от имени украинского президента или Украины. Все, чем я могу поделиться с вами, это мое личное мнение“, - указала супруга президента.

В дополнение, во время разговора с журналистами первая леди резюмировала, что сейчас уже удалось вернуть 388 похищенных россиянами детей в Украину.

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