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28.11.2024, 16:00

Поздравляем! В семье популярной эстонской телеведущей и кинорежиссера ожидается пополнение

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Ilmar Raag ja Liisu Lass
Ilmar Raag ja Liisu Lass
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Лийсу Ласс (36), ведущая новостной программы „Первая студия“ и ведущая „Terevisioon“, и Ильмар Рааг (56), кинорежиссер и военнослужащий, ожидают своего первого ребенка.

Ведущая утреннего шоу Eesti Televisioon „Terevisioon“ Лийсу Ласс привлекла внимание телезрителей заметно округлившейся талией. Может ли быть, что известная телеведущая ожидает первенца?

На протяжении всего дня Лийсу Ласс, ведущая новостей, не отвечает на телефонные звонки. Без ответа остается и отправленный ей электронный запрос с вопросом, ожидается ли в семье Ласс-Рааг пополнение. Отец предполагаемого будущего ребенка, кинематографист Илмар Рааг, тоже сначала не брал трубку, но затем перезванивает. Услышав поздравления с предстоящим отцовством, он находится в отличном настроении. „Все само по себе очень здорово“, – делится он своими первыми эмоциями. После секундной паузы он добавляет: „Спасибо вам за отличную журналистскую работу! Но у меня есть правило: я не говорю о своей личной жизни. Пусть так и останется“.

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