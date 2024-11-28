28.11.2024, 16:00
Поздравляем! В семье популярной эстонской телеведущей и кинорежиссера ожидается пополнение(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лийсу Ласс (36), ведущая новостной программы „Первая студия“ и ведущая „Terevisioon“, и Ильмар Рааг (56), кинорежиссер и военнослужащий, ожидают своего первого ребенка.
Ведущая утреннего шоу Eesti Televisioon „Terevisioon“ Лийсу Ласс привлекла внимание телезрителей заметно округлившейся талией. Может ли быть, что известная телеведущая ожидает первенца?
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