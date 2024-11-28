Поздравляем! В семье популярной эстонской телеведущей и кинорежиссера ожидается пополнение

На протяжении всего дня Лийсу Ласс, ведущая новостей, не отвечает на телефонные звонки. Без ответа остается и отправленный ей электронный запрос с вопросом, ожидается ли в семье Ласс-Рааг пополнение. Отец предполагаемого будущего ребенка, кинематографист Илмар Рааг, тоже сначала не брал трубку, но затем перезванивает. Услышав поздравления с предстоящим отцовством, он находится в отличном настроении. „Все само по себе очень здорово“, – делится он своими первыми эмоциями. После секундной паузы он добавляет: „Спасибо вам за отличную журналистскую работу! Но у меня есть правило: я не говорю о своей личной жизни. Пусть так и останется“.