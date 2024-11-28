78-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры и назвала причину

Исполнительница готовит альбом новых песен, который не выпускала много лет. Говоря о новой пластинке, 78-летняя Шер отмечает, что она станет последней в ее музыкальной карьере. Правда, певица не загадывает наперед, и добавляет — вполне вероятно, что еще порадует фанатов новинками.

„Это, пожалуй, мой последний альбом, который я собираюсь записать. Я очень взволнована. Это прекрасные песни, и я просто в восторге от того, что делаю это“, — говорит певица, передает The Sun.

Шер делится, что причиной ухода на пенсию стал ее возраст. В настоящее время исполнительнице 78 лет. Окончательно уйти на пенсию артистка планирует уже в 80. Кстати, на сцене Шер провела рекордный 61 год. Впрочем, выход на пенсию знаменитость собирается сделать ярким. В частности она готовит мемуары, альбом песен и планирует сняться в кино.

„Я самый старый человек из тех, кого я встречаю почти в каждой комнате, если это не в доме престарелых“, — шутит знаменитость.

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