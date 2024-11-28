„Принятие этого и других решений непонятно ни одному здравомыслящему человеку“. Русский театр Эстонии убирает из репертуара популярный спектакль „Пять вечеров“

Об отмене спектакля стало известно через социальную сеть. На странице поклонников актрисы Русского театра Ларисы Саванковой в Facebook появилась публикация следующего характера:

„К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что художественное руководство Русского театра Эстонии приняло решение снять из репертуара спектакль „Пять Вечеров“, идущий на малой сцене 13 лет с большим зрительским успехом! Осталось всего 2 спектакля в Таллинне: 8.12 и 28.12, где проданы все билеты и спектакль в Нарве 30 ноября. И несмотря на то, что сейчас в продажу поступили дополнительные 20 билетов на каждый из оставшихся спектаклей, они сразу же были раскуплены“, – пишут поклонники актрисы.

„Спектакль „Пять Вечеров“ до сих пор живой, актуальный, искренний и настоящий с блестящим актёрским составом, являющийся визитной карточкой Русского театра! Молодые артисты привнесли в него свежую нотку, и ещё не все зрители успели посмотреть этот замечательный спектакль, но и те, кто уже видел его, хотят вновь и вновь его пересматривать. Мы, зрители и поклонники Русского театра, просим администрацию пересмотреть это недальновидное решение в пользу зрителей и оставить в репертуаре спектакль „Пять Вечеров“, который может идти ещё долгие годы на сцене нашего любимого театра!“ – пишут они.

Пост набрал более двухсот реакций, а в комментариях люди пишут о том, как им нравится этот спектакль и как жаль, что его больше нельзя будет увидеть. Даже создана петиция, в которой руководство Русского театра просят оставить спектакль в репертуаре. На момент написания статьи она собрала 182 голоса.

Билеты распроданы, но отменяют „из-за нерентабельности“?

Сама Лариса Саванкова, играющая в спектакле „Пять вечеров“, сообщила RusDelfi, что в приказе театра написано, что спектакль отменяют из-за нерентабельности. „Что не соответствует действительности! Спектакль идет с аншлагами 13 лет, зрители ходят на него по многу раз и до сих пор не все его еще посмотрели“, – говорит она.