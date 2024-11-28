„Принятие этого и других решений непонятно ни одному здравомыслящему человеку“. Русский театр Эстонии убирает из репертуара популярный спектакль „Пять вечеров“
Билеты распроданы, публика хочет еще, но спектакль „Пять вечеров“, который идет в Русском театре уже 13 лет, было решено отменить. Решение не понимают ни актеры, ни поклонники театра. При этом руководство Русского театра говорит, чтоб спектакли надо уметь отпускать.
Об отмене спектакля стало известно через социальную сеть. На странице поклонников актрисы Русского театра Ларисы Саванковой в Facebook появилась публикация следующего характера:
„К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что художественное руководство Русского театра Эстонии приняло решение снять из репертуара спектакль „Пять Вечеров“, идущий на малой сцене 13 лет с большим зрительским успехом! Осталось всего 2 спектакля в Таллинне: 8.12 и 28.12, где проданы все билеты и спектакль в Нарве 30 ноября. И несмотря на то, что сейчас в продажу поступили дополнительные 20 билетов на каждый из оставшихся спектаклей, они сразу же были раскуплены“, – пишут поклонники актрисы.
„Спектакль „Пять Вечеров“ до сих пор живой, актуальный, искренний и настоящий с блестящим актёрским составом, являющийся визитной карточкой Русского театра! Молодые артисты привнесли в него свежую нотку, и ещё не все зрители успели посмотреть этот замечательный спектакль, но и те, кто уже видел его, хотят вновь и вновь его пересматривать. Мы, зрители и поклонники Русского театра, просим администрацию пересмотреть это недальновидное решение в пользу зрителей и оставить в репертуаре спектакль „Пять Вечеров“, который может идти ещё долгие годы на сцене нашего любимого театра!“ – пишут они.
Пост набрал более двухсот реакций, а в комментариях люди пишут о том, как им нравится этот спектакль и как жаль, что его больше нельзя будет увидеть. Даже создана петиция, в которой руководство Русского театра просят оставить спектакль в репертуаре. На момент написания статьи она собрала 182 голоса.
Билеты распроданы, но отменяют „из-за нерентабельности“?
Сама Лариса Саванкова, играющая в спектакле „Пять вечеров“, сообщила RusDelfi, что в приказе театра написано, что спектакль отменяют из-за нерентабельности. „Что не соответствует действительности! Спектакль идет с аншлагами 13 лет, зрители ходят на него по многу раз и до сих пор не все его еще посмотрели“, – говорит она.
„Действительно, это визитная карточка театра. Зрители просят, чтобы его оставили в репертуаре! Спектакль, который приносит и моральное, и профессиональное, и художественное удовлетворение зрителям и материальное удовлетворение театру! Принятие этого и ещё других решений непонятно ни одному здравомыслящему человеку“, – добавила актриса.
„Спектакли, как люди, их нужно любить и ценить при жизни, вовремя отпускать“
RusDelfi также обратился за комментарием к руководству Русского театра, чтобы узнать, почему спектакль, на который распроданы билеты, было решено убрать из репертуара. Намерен ли Русский театр постепенно уходить от классических русских пьес в сторону другого контента? Ниже приводим ответ руководства театра:
„В каждом театре Эстонии, да и не только, происходит обновление репертуара, что является неотъемлемой частью творческого процесса. Но только снятие спектаклей в Русском театре всегда вызывает ажиотаж.
Отвечая на ваш вопрос, хотим пояснить, что наряду со спектаклем „Пять вечеров“ в новом календарном году из репертуара уйдут еще некоторые работы. И это нормально.
Решение по списанию спектаклей принимает репертуарный совет театра, в который входят сотрудники театра, в том числе и актеры. Для развития театра старые спектакли, даже очень успешные, должны уходить из репертуара, иначе просто не будет места премьерным постановкам.
Спектакль „Пять вечеров“ идет уже 13 лет, и это солидный возраст для спектакля. К сожалению, настало время прощаться. Спектакли, как люди, их нужно любить и ценить при жизни, вовремя отпускать и оставлять в сердцах благодарность и теплые воспоминания.
В будущем театр не собирается отказываться от постановок русской классики, это часть мировой классики, давайте об этом не забывать. Так, недавно в театре состоялась премьера спектакля „Дубровский“ по повести А. Пушкина. В скором времени репертуар также украсит и эстонская классика, так что следите за нашей афишей“.