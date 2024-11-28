Михаил Кылварт о платьях, подаренных жене: теперь Анастасия зарабатывает достаточно, чтобы самой покупать себе платья

Когда он женился на Анастасии, то вместе с ней в жизнь Михаила также пришли красивые платья, которые он всегда помогает жене приобрести для торжественных событий.

„Это что-то новое, но поскольку речь идет о важном и дорогом для меня человеке, это, безусловно, интересно. Если хотите узнать о деньгах, то Анастасия теперь тоже достаточно зарабатывает, чтобы самой покупать себе платья. Конечно, как мужчина, я хочу быть в состоянии позволить приобрести их для нее. Это скорее вопрос чести“, - ответил Кылварт.

Как ранее писал Delfi, в марте 2022 года стало известно, что экс-мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт (47), который держал свою личную жизнь в строжайшем секрете, вступил в брак с соратницей по партии и бывшей мотогонщицей Анастасией Коваленко (32). После свадьбы Анастасия взяла себе новую фамилию - Коваленко-Кылварт.

Как и можно было предполагать, Коваленко и Кылварта свела вместе работа. Михаил Кылварт старше своей супруги на 14 лет. Он приметил ее еще несколько лет назад в Таллиннском горсобрании, когда он был председателем, а она членом. Девушка признается, что и предположить не могла, что такой важный политик, как Кылварт, мог ей интересоваться.

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