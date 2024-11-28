Летом шведские титаны метала In Flames привезут в Таллинн свою взрывную энергию
2 июня 2025 года в Литейном цехе Ноблесснера выступит легендарная шведская метал-группа In Flames. Пионеры мелодического дэт-метала и архитекторы новой волны шведского дэт-метала обещают вечер, наполненный ураганной энергией. В рамках концерта будут исполнены многие композиции, успевшие стать классикой, а также песни с их последнего студийного альбома под названием „Foregone“. К коллективу присоединится украинский метал-феномен Jinjer, а на разогреве выступят немецкие новаторы прогрессивного рока Unprocessed.
В состав In Flames входят пять музыкантов: Андрес Фриден (вокалист), Бьорн Гелотте (гитара), Крис Бродерик (гитара), Лиам Уилсон (бас-гитара) и Таннер Уэйн (барабаны). Коллектив был создан в 1999 году в Гётеборге, и с того момента In Flames являются столпом современного метала, формируя весь жанр собственной смесью агрессивных риффов, запоминающихся мелодий и динамичных текстов. Их способность развиваться и в то же время оставаться верными своим корням обеспечила коллективу лояльных фанатов по всему миру.
Их 14-ый студийный альбом „Foregone“ (2023) ознаменовал возвращение группы к более тяжелому саунду – присущий им мелодический дэт-метал встречается со свежей и энергичной лирикой. „В каком-то смысле глупо говорить, что мы хотели, чтобы наше звучание было более металлическим, ведь мы всегда знали, что оно такое и есть“, – объясняет вокалист Андрес Фриден. „За последние пару лет мир стал еще более враждебным и злым. У нас в Европе идет война. Люди вообще испытывают еще больший стресс. Вот эта энергия и озлобленность и подогрели наш альбом. Мы хотели создать нечто имеющее конкретную цель, более тяжелое и да, более „металлическое“.
„Мы сделали агрессивный альбом“, – добавляет гитарист Бьорн Гелотте. – „Мы сохранили динамичность, немного длинных эпических припевов, сдобрили все это басовыми барабанами и мелодиями. Мы такие, и мы всегда были такими“.
Альбом транслирует темы потерянного времени и встревоженности общества. „Это альбом о потерянном времени. Все идет куда-то не туда. Мы ничего не можем сделать с потерянным временем. Поэтому этот альбом и носит название „Foregone“ - наш конец неизбежен. Осознание этого влечет за собой разные эмоции – боль, фрустрацию, страх“, – объясняет Фриден. „Жуть – это не фильмы ужасов и не злобные рокеры, дерущие глотку. Настоящая жуть – это то, что мы видим по новостным каналам всего мира. По большому счету, нам всем уготована гибель. Этот альбом о тех редких моментах, которые у нас еще остались, и о том, что нам с ними делать“.
За годы своей деятельности In Flames стали известны как мастера живого исполнения. Они не раз становились хедлайнерами крупных фестивалей и делили сцену с такими легендами, как Slipknot, Megadeth, Judas Priest и Lamb of God „Иногда тебя любят, иногда – нет. Но мы всегда себя подгоняли и создавали музыку, которая нам самим казалась мегакрутой“, – рассуждает Фриден.
Гелотте соглашается с ним: „Нравиться всем невозможно. Так что самый главный вопрос всегда такой: „Нравится ли это нам?“ Если бы мне не нравилась музыка, которую мы исполняем, я не мог бы в нее верить. Это ведь означает много времени вдали от семьи. Я бы не занимался этим, если бы не любил. Именно поэтому мы смогли просуществовать так долго – потому что мы действительно получаем удовольствие от того, что мы делаем“.
Разогревать публику перед концертом будут Unprocessed, прогрессивный саунд которых покорил современных поклонников металла; в качестве специального гостя выступит украинский коллектив Jinjer, получивший известность динамичным сочетанием металкора и грув-метала.
In Flames обещают живой концерт, который еще долго будет слышаться зрителям после того, как прозвучит последний аккорд и на сцене погаснет свет. Этим вечером вас ожидает пиршество дэт-метала, которое надолго останется в памяти настоящих металлистов!
Членам клуба Live Nation билеты станут доступны с 11 часов утра 29 ноября. В открытую продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в понедельник, 2 декабря, в 11 часов утра.