Летом шведские титаны метала In Flames привезут в Таллинн свою взрывную энергию

В состав In Flames входят пять музыкантов: Андрес Фриден (вокалист), Бьорн Гелотте (гитара), Крис Бродерик (гитара), Лиам Уилсон (бас-гитара) и Таннер Уэйн (барабаны). Коллектив был создан в 1999 году в Гётеборге, и с того момента In Flames являются столпом современного метала, формируя весь жанр собственной смесью агрессивных риффов, запоминающихся мелодий и динамичных текстов. Их способность развиваться и в то же время оставаться верными своим корням обеспечила коллективу лояльных фанатов по всему миру.

Их 14-ый студийный альбом „Foregone“ (2023) ознаменовал возвращение группы к более тяжелому саунду – присущий им мелодический дэт-метал встречается со свежей и энергичной лирикой. „В каком-то смысле глупо говорить, что мы хотели, чтобы наше звучание было более металлическим, ведь мы всегда знали, что оно такое и есть“, – объясняет вокалист Андрес Фриден. „За последние пару лет мир стал еще более враждебным и злым. У нас в Европе идет война. Люди вообще испытывают еще больший стресс. Вот эта энергия и озлобленность и подогрели наш альбом. Мы хотели создать нечто имеющее конкретную цель, более тяжелое и да, более „металлическое“.

„Мы сделали агрессивный альбом“, – добавляет гитарист Бьорн Гелотте. – „Мы сохранили динамичность, немного длинных эпических припевов, сдобрили все это басовыми барабанами и мелодиями. Мы такие, и мы всегда были такими“.

Альбом транслирует темы потерянного времени и встревоженности общества. „Это альбом о потерянном времени. Все идет куда-то не туда. Мы ничего не можем сделать с потерянным временем. Поэтому этот альбом и носит название „Foregone“ - наш конец неизбежен. Осознание этого влечет за собой разные эмоции – боль, фрустрацию, страх“, – объясняет Фриден. „Жуть – это не фильмы ужасов и не злобные рокеры, дерущие глотку. Настоящая жуть – это то, что мы видим по новостным каналам всего мира. По большому счету, нам всем уготована гибель. Этот альбом о тех редких моментах, которые у нас еще остались, и о том, что нам с ними делать“.