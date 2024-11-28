ФОТО | Как сестры-близняшки! 64-летняя мать как две капли воды похожа на свою дочь, которая моложе ее на 30 лет

„Люди думают, что я легла под нож, чтобы выглядеть как сестра-близнец моей матери“, - смеется Шер. Женщина клянется, что не делала этого, и утверждает, что чем больше лет проходит, тем больше она похожа на свою мать. Муж Шер Джаред - косметический хирург, так что опасения людей вполне понятны.

„Но мне приятно осознавать, что через 30 лет мне не придется думать о пластике, потому что я вижу на примере своей матери, что она выглядит фантастически в 64 года“, - добавила Шер.

Шер было 16 лет, когда люди начали замечать, что она невероятно похожа на свою мать Доун, и сейчас, 18 лет спустя, их действительно сложно отличить. А вы можете сказать, кто из них кто?

Источник: Daily Mail

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