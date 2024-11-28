Шоубиз
28.11.2024, 20:45

Рекламировавшая турбюро Kon Tiki блогерка Маллукас: не могу сказать, что наша поездка прошла без проблем

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Маллукас и Томас Легрант в Занзибаре
Маллукас и Томас Легрант в Занзибаре
ФОТО: Erakogu

С туристическим бюро Kon Tiki, которое оставило туристов в западне в Кении, в этом году сотрудничала известная блогерка Маллукас. Ее поездка тоже прошла не совсем по плану.

Блогерка Маллу Марианн Трейманн впервые отправилась в путешествие через туристическое бюро Kon Tiki в марте. В данном случае это не было сотрудничеством - она воспользовалась услугами турбюро за собственные деньги. По словам Маллукас, она осталась очень довольна своей поездкой и не имела причин жаловаться. Это уже привело к сотрудничеству, в рамках которого Маллукас и ее жених Томас Легрант недавно посетили африканские острова Кабо-Верде. Однако в тот раз поездка прошла не совсем так, как планировалось.

„Я не могу сказать, что наша поездка прошла на 100% без проблем. К счастью, мы не попали ни в какую западню, но было несколько заминок, которые, к счастью, бюро уладило“, - рассказал Маллукас о своем недавнем опыте. После этого мнение блогерки о туристическом бюро Kon Tiki несколько изменилось.

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