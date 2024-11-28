Рекламировавшая турбюро Kon Tiki блогерка Маллукас: не могу сказать, что наша поездка прошла без проблем

Блогерка Маллу Марианн Трейманн впервые отправилась в путешествие через туристическое бюро Kon Tiki в марте. В данном случае это не было сотрудничеством - она воспользовалась услугами турбюро за собственные деньги. По словам Маллукас, она осталась очень довольна своей поездкой и не имела причин жаловаться. Это уже привело к сотрудничеству, в рамках которого Маллукас и ее жених Томас Легрант недавно посетили африканские острова Кабо-Верде. Однако в тот раз поездка прошла не совсем так, как планировалось.