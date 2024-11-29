„Подарок на Рождество самому себе!“ Женя Фокин сделал в Турции пластическую операцию

Фокин сообщил в Instagram, что перенес процедуру, изменившую его жизнь. Часто экспериментирующий с различными стилями Фокин на этот раз решил сделать что-то более постоянное: он сделал пересадку волос в Турции.

„Послушай, тебе ведь это не нужно? Давайте согласимся, что личная необходимость зависит у каждого своя! Я уже несколько лет у себя в голове обдумывал эту процедуру (у меня есть суперспособность надумывать себе всякое), и радость, что сейчас испытываю, не передать ловами (как подарок на Рождество самому себе, который пришел раньше)“, - написал Фокин под фотографиями процедуры в Instagram.

Стилист добавил, что сначала он записался на прием к трихологу, который направил Женю на предоперационные процедуры для активизации фолликулов и микроциркуляции кожи головы. „Я скептик и практик одновременно в отношении того, что что-то якобы может измениться, если помазать чем-то, но ситуация в моем „саду“ улучшилась: из одной луковицы уже вылезло 2-3 волосяных фолликула“, - рассказал он.

Женя раскрыл, что во время трансплантации врач взял 2 750 волосяных фолликулов с его затылка и пересадил их в нужные места. „Благодарю всю команду за самоотверженность, потому что 6,5 часов точной работы с почти невидимыми имплантатами пролетели незаметно, так как я смог наблюдать за всей операцией. В голове крутились мысли о том, почему я не пришел сюда раньше. В жизни мы обычно сожалеем о том, что осталось недоделанным, а не о том, что было сделано. Это МОЯ ИСТОРИЯ“, - завершил пост Женя.

Фокин отметил в посте, что не хочет, чтобы СМИ распространяли фотографии его преображения.

Уже в прошлом месяце Фокин рассказал на телевидении, что вскоре собирается на таинственный прием в Турцию. „Под покровом тайны могу сказать, что я уже записался на прием в Турцию“, - ответил он на вопрос о том, что ждет его в будущем. „Возможно, мы поговорим об этом позже“, - сказал он, не желая давать дальнейших комментариев. Но теперь стало ясно, что он имел в виду именно пересадку волос.