29.11.2024, 10:00
„Бог был на моей стороне...“ Эстонская блогерка рисковала остаться парализованной
ФОТО: Instagram
Одна из самых популярных эстонских блогеров Лаура Раннавяли еще несколько лет назад была подающей надежды волейболисткой и мечтала играть в Америке.
Однако в один вечер стало ясно, что потенциальная спортивная карьера Лауры подходит к концу. „Однажды вечером дома мой младший брат прыгнул мне на колено, и произошел вывих коленной чашечки. [...] Несколько лет спустя это случилось снова, когда я резко повернулась. Она встали на место сама, но позже мне сказали, что если бы мое колено оставалось в таком положении дольше, меня бы парализовало“, - вспоминает Лаура в интервью Õhtuleht.
Лаура говорит, что ее дедушка очень огорчен завершением ее спортивной карьеры. „Он очень хотел, чтобы оба его внука стали спортсменами“, - говорит блогерка.