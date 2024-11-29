„Бог был на моей стороне...“ Эстонская блогерка рисковала остаться парализованной

Однако в один вечер стало ясно, что потенциальная спортивная карьера Лауры подходит к концу. „Однажды вечером дома мой младший брат прыгнул мне на колено, и произошел вывих коленной чашечки. [...] Несколько лет спустя это случилось снова, когда я резко повернулась. Она встали на место сама, но позже мне сказали, что если бы мое колено оставалось в таком положении дольше, меня бы парализовало“, - вспоминает Лаура в интервью Õhtuleht.