ФОТО | Звездные гости и сияющие планеты! В парке замка Таагепера открылась уникальная „Зимняя страна чудес“

Победа света над тьмой отмечается впечатляющими рождественскими инсталляциями в парке: освещенные аллеи, светящиеся олени, разноцветные деревья, цветы, фонтан, королевская карета и многое другое, что можно найти в „Зимней стране чудес“. Вы также сможете насладиться захватывающим лазерным шоу, которое создает мистический эффект в парке замка.

Команда Wagenküll начала готовить „Зимнюю страну чудес“ сразу после окончания очень успешного фестиваля цветов „Алиса в стране чудес“. „В то время как летом в парке распускались сотни тысяч цветов, то для темного времени года и зимнего сезона мы построили инсталляции, которые особенно эффектно смотрятся в темноте“, - сказал Ян Оскар Вейденберг, новый управляющий замковым спа-центром Wagenküll.

Наряду с „Зимней страной чудес“ открылись двери в расширившийся спа-центр, где гости могут круглый год наслаждаться открытым бассейном с теплой водой и откуда открывается потрясающий вид на освещенный парк. „Замок Таагепера вырабатывает собственную энергию, поэтому мы можем обещать 30-градусную воду в открытом бассейне круглый год“, - добавил Вейденберг.

„Зимняя страна чудес Wagenküll“ будет работать круглосуточно до конца февраля.

На вчерашней церемонии открытия присутствовало около двухсот приглашенных гостей, в том числе многие эстонские звезды, как рэпер Генка, певцы Стефан и Грете Пайя, спортивная пара Анна и Аллар Леванди и многие другие. Смотрите галерею с открытия!

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