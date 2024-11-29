Шоубиз
29.11.2024, 19:00

ФОТО | Горько! Скандальный писатель Каур Кендер тайно женился на светской львице Хети Тульве

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Каур Кендер и Хети Тульве – проживающая в Лондоне пара решила пожениться в Таллинне
Каур Кендер и Хети Тульве – проживающая в Лондоне пара решила пожениться в Таллинне
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Некогда крайне известная светская львица Хети Тульве и скандальный писатель Каур Кендер решили официально узаконить свои отношения. Хотя пара прожила большую часть своей общей жизни в Лондоне, они решили пожениться на родине.

В реестре супружеского имущества отмечено, что Тульве (43) и Кендер (53), недавно заключившие союз, решили выбрать раздельное имущество.

Новость подтвердил бизнесмен Андрес Питс, который разместил фотографию пары на своей стене в Facebook. „Свадьба! Каур и Хети. Давайте праздновать, разговаривать, читать стихи и слушать хорошую музыку“, - пишет Питс в социальной сети. На фотографии, сопровождающей пост, видно, что вместо классического свадебного платья Хети выбрала стильный костюм. Вместо фаты у нее на голове белый бант и эффектные золотые сапоги.

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