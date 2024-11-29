ФОТО | Горько! Скандальный писатель Каур Кендер тайно женился на светской львице Хети Тульве

В реестре супружеского имущества отмечено, что Тульве (43) и Кендер (53), недавно заключившие союз, решили выбрать раздельное имущество.

Новость подтвердил бизнесмен Андрес Питс, который разместил фотографию пары на своей стене в Facebook. „Свадьба! Каур и Хети. Давайте праздновать, разговаривать, читать стихи и слушать хорошую музыку“, - пишет Питс в социальной сети. На фотографии, сопровождающей пост, видно, что вместо классического свадебного платья Хети выбрала стильный костюм. Вместо фаты у нее на голове белый бант и эффектные золотые сапоги.