29.11.2024, 19:00
ФОТО | Горько! Скандальный писатель Каур Кендер тайно женился на светской львице Хети Тульве(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Некогда крайне известная светская львица Хети Тульве и скандальный писатель Каур Кендер решили официально узаконить свои отношения. Хотя пара прожила большую часть своей общей жизни в Лондоне, они решили пожениться на родине.
В реестре супружеского имущества отмечено, что Тульве (43) и Кендер (53), недавно заключившие союз, решили выбрать раздельное имущество.
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